Україна запросила гумкоридор для жителів окупованих територій навколо ЗАЕС – Верещук

Україна попросила у Росії відкрити гуманітарний коридор для жителів окупованих територій навколо Запорізької атомної станції, але відповіді від Москви не отримала.

Джерело: віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова Верещук: "Росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції. В заручниках і мешканці тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Десятки тисяч людей.

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Мінреінтеграції запросило гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з ТОТ, прилеглих до атомної електростанції. У відповідь – цинічне мовчання".

Деталі: Міністерка закликала мешканців тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС, евакуюватися.

Вона порадила звертатися на гарячі лінії Мінреінтеграції: 1548 або +38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв'язку).

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