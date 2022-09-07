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Україна запросила гумкоридор для жителів окупованих територій навколо ЗАЕС – Верещук

Ірина БалачукСереда, 7 вересня 2022, 18:00
ЗАЕС. Фото з Telegram Енергоатома

Україна попросила у Росії відкрити гуманітарний коридор для жителів окупованих територій навколо Запорізької атомної станції, але відповіді від Москви не отримала.

Джерело: віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова Верещук: "Росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції. В заручниках і мешканці тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Десятки тисяч людей. 

Мінреінтеграції запросило гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з ТОТ, прилеглих до атомної електростанції. У відповідь – цинічне мовчання". 

Деталі: Міністерка закликала мешканців тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС, евакуюватися.

Вона порадила звертатися на гарячі лінії Мінреінтеграції: 1548 або +38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв'язку).

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Передісторія:

  • Росія 4 березня захопила Запорізьку АЕС, створивши ризики радіаційної катастрофи. В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на території ЗАЕС.
  • 15 липня в українському "Енергоатомі" повідомили, що росіяни встановлюють ракетні комплекси на території ЗАЕС, із яких обстрілюють район Нікополя.
  • 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі.
  • 5 вересня чотири з шести учасників місії МАГАТЕ завершили роботу та покинули територію Запорізької АЕС, на станції лишилося двоє представників організації. 
  • МАГАТЕ 6 вересня оприлюднило звіт про радіаційну безпеку в Україні, де зокрема поділилося даними про візит місії на Запорізьку атомну електростанцію.

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Теми: ЗАЕСВерещукевакуаціяокупація
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