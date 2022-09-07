Україна запросила гумкоридор для жителів окупованих територій навколо ЗАЕС – Верещук
Україна попросила у Росії відкрити гуманітарний коридор для жителів окупованих територій навколо Запорізької атомної станції, але відповіді від Москви не отримала.
Джерело: віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram
Пряма мова Верещук: "Росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції. В заручниках і мешканці тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Десятки тисяч людей.
Мінреінтеграції запросило гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з ТОТ, прилеглих до атомної електростанції. У відповідь – цинічне мовчання".
Деталі: Міністерка закликала мешканців тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС, евакуюватися.
Вона порадила звертатися на гарячі лінії Мінреінтеграції: 1548 або +38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв'язку).
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Передісторія:
- Росія 4 березня захопила Запорізьку АЕС, створивши ризики радіаційної катастрофи. В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на території ЗАЕС.
- 15 липня в українському "Енергоатомі" повідомили, що росіяни встановлюють ракетні комплекси на території ЗАЕС, із яких обстрілюють район Нікополя.
- 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі.
- 5 вересня чотири з шести учасників місії МАГАТЕ завершили роботу та покинули територію Запорізької АЕС, на станції лишилося двоє представників організації.
- МАГАТЕ 6 вересня оприлюднило звіт про радіаційну безпеку в Україні, де зокрема поділилося даними про візит місії на Запорізьку атомну електростанцію.