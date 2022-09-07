Украина запросила гумкоридор для жителей оккупированных территорий вокруг ЗАЭС – Верещук

Украина попросила у России открыть гуманитарный коридор для жителей оккупированных территорий вокруг Запорожской атомной станции, но ответа от Москвы не получила.

Источник: вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram

Прямая речь Верещук: "Россияне держат в заложниках не только персонал станции. В заложниках и жители временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС. Десятки тысяч человек.

Минреинтеграции запросило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из ВОТ, прилегающих к атомной электростанции. В ответ – циничное молчание".

Детали: Министр призвала жителей временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС, эвакуироваться.

Она посоветовала обращаться на горячие линии Минреинтеграции: 1548 или +38(096) 078 84 33 (круглосуточная линия для звонков и сообщений через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber в случае отсутствия мобильной связи).

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