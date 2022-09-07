Украина запросила гумкоридор для жителей оккупированных территорий вокруг ЗАЭС – Верещук
Украина попросила у России открыть гуманитарный коридор для жителей оккупированных территорий вокруг Запорожской атомной станции, но ответа от Москвы не получила.
Источник: вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram
Прямая речь Верещук: "Россияне держат в заложниках не только персонал станции. В заложниках и жители временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС. Десятки тысяч человек.
Минреинтеграции запросило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из ВОТ, прилегающих к атомной электростанции. В ответ – циничное молчание".
Детали: Министр призвала жителей временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС, эвакуироваться.
Она посоветовала обращаться на горячие линии Минреинтеграции: 1548 или +38(096) 078 84 33 (круглосуточная линия для звонков и сообщений через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber в случае отсутствия мобильной связи).
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Зачем России захватывать АЭС и как мир может предотвратить ядерную катастрофу
Предыстория:
- Россия 4 марта захватила Запорожскую АЭС, создав риски радиационной катастрофы. В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории ЗАЭС.
- 15 июля в украинском "Энергоатоме" сообщили, что россияне устанавливают ракетные комплексы на территории ЗАЭС, из которых обстреливают район Никополя.
- 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.
- 5 сентября четыре из шести участников миссии МАГАТЭ завершили работу и покинули территорию Запорожской АЭС, на станции осталось два представителя организации.
- МАГАТЭ 6 сентября обнародовало отчет о радиационной безопасности в Украине, где, в частности, поделилось данными о визите миссии на Запорожскую атомную электростанцию.