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США оголосять про передачу Україні пекету військової допомоги на $675 млн

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 08:58
Пентагон, фото Міноброни США

Пентагон у четвер 8 вересня оголосить про постачання Україні нової партії озброєння на 675 мільйонів доларів.

Про це з посиланням на представника уряду США повідомило видання Thе Washington Post, пише "Європейська правда".

Допомога включатиме додаткові снаряди для HIMARS.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що снаряди для високомобільної артилерійської ракетної системи супроводжуватимуться транспортними засобами та іншим обладнанням для військових.

Як повідомлялося, зустріч створеної західними країнами групи у так званому форматі "Рамштайн" відбудеться 8 вересня у Німеччині на американській авіабазі Рамштайн.

За даними ЗМІ, Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії в середньостроковій і довгостроковій перспективі, в тому числі після закінчення війни з Росією.

Оцінка США та початкові плани можуть бути обговорені під час зустрічі з колегами з країн-союзників у Німеччині у четвер.

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Аналіз включатиме початковий розгляд потреб України в модернізованих повітряних силах і вертольотах для підтримки високомобільних сухопутних сил, повідомили чиновники.

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Теми: СШАгрошізброявійна
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