США оголосять про передачу Україні пекету військової допомоги на $675 млн

Пентагон у четвер 8 вересня оголосить про постачання Україні нової партії озброєння на 675 мільйонів доларів.

Про це з посиланням на представника уряду США повідомило видання Thе Washington Post, пише "Європейська правда".

Допомога включатиме додаткові снаряди для HIMARS.

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Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що снаряди для високомобільної артилерійської ракетної системи супроводжуватимуться транспортними засобами та іншим обладнанням для військових.

Як повідомлялося, зустріч створеної західними країнами групи у так званому форматі "Рамштайн" відбудеться 8 вересня у Німеччині на американській авіабазі Рамштайн.

За даними ЗМІ, Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії в середньостроковій і довгостроковій перспективі, в тому числі після закінчення війни з Росією.

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Оцінка США та початкові плани можуть бути обговорені під час зустрічі з колегами з країн-союзників у Німеччині у четвер.

Аналіз включатиме початковий розгляд потреб України в модернізованих повітряних силах і вертольотах для підтримки високомобільних сухопутних сил, повідомили чиновники.