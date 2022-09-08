США объявят о передаче Украине пекета военной помощи на $675 млн

Пентагон в четверг 8 сентября объявит о поставках Украине новой партии вооружения на 675 миллионов долларов.

Об этом со ссылкой на представителя правительства США сообщило издание Thе Washington Post, пишет "Европейская правда".

Помощь будет включать в себя дополнительные снаряды для HIMARS.

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Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что снаряды для высокомобильной артиллерийской ракетной системы будут сопровождаться транспортными средствами и другим оборудованием для военных.

Как сообщалось, встреча созданной западными странами группы в так называемом формате "Рамштайн" состоится 8 сентября в Германии на американской авиабазе Рамштайн.

По данным СМИ, Пентагон готовит подробный анализ и разрабатывает план поддержки украинской армии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе по окончании войны с Россией.

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Оценка США и первоначальные планы могут быть обсуждены в ходе встречи с коллегами из стран-союзников в Германии в четверг.

Анализ будет включать в себя первоначальное рассмотрение потребностей Украины в модернизированных воздушных силах и вертолетах для поддержки высокомобильных сухопутных сил, сообщили чиновники.