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Прем’єр Польщі прибув до Києва

"Європейська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 09:51
Прем’єр Польщі прибув до Києва
Mateusz Morawiecki, фото з його Twitter

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у п’ятницю здійснює візит до Києва.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News, заявив речник польського уряду Пйотр Мюллер.

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький прибув до Києва. Буде серія з кількох зустрічей. Обговорюватимуться важливі речі, пов’язані з геополітичною ситуацією та енергетичним ринком, а також енергетичною та військовою безпекою", – повідомив Мюллер.

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Речник уряду сказав, що інформація про візит була оприлюднена з деякою затримкою з міркувань безпеки.

На запитання, чого очікувати від візиту глави уряду, речник запевнив, що його присутність і жест "є політичним сигналом Кремлю".

"Цей сигнал також буде надіслано сьогодні. Ми будемо підтримувати Україну в цій дуже складній ситуації. Ми вважаємо, що Росія порушує всі можливі міжнародні стандарти. Захист України – це захист нашої безпеки, – додав речник уряду.

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Відповідаючи на запитання про хід українського контрнаступу, Мюллер зазначив, що хоча повідомлення про "кожен відібраний метр є гарною новиною", "за цим не обов’язково слідує хороша інформація щодо повної, трагічної картини, яку створила Росія.

"Я не надто оптимістично налаштований, що це велика зміна у цій воєнній ситуації", - сказав Мюллер.

Нагадаємо, Матеуш Моравецький закликав Єврокомісію виплатити Україні обіцяні 9 млрд євро, заявивши, що допомога ЄС є недостатньою.

Теми: ПольщаУкраїнаміжнародні відносини
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