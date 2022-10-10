Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через російські удари частково порушене електропостачання у 15 областях – ДСНС

Ірина БалачукПонеділок, 10 жовтня 2022, 18:41
Через російські удари частково порушене електропостачання у 15 областях – ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки російських ракетних ударів 10 жовтня. Фото з Telegram президента

У результаті російських ракетних ударів по Україні частково порушене електропостачання у 15 областях.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Внаслідок обстрілу 10 жовтня сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж.

Частково порушено електропостачання у 15 областях (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська, Сумська, Тернопільська) та у м. Київ".

Деталі: Повідомляється, що до гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тисяча осіб та близько 120 одиниць техніки.

Реклама:

У ДСНС додали, що 11 людей у результаті ударів загинули та 89 – травмовані.

Пошкоджено 117 об’єктів, з них 35 житлових будинків.

Що було раніше: КМДА повідомила, що у Києві та області будуть вводити графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у зв’язку з тим, що російські загарбники пошкодили об’єкти критичної інфраструктури столиці та області. 

ВІДЕО ДНЯ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наразі введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Передісторія: 

Теми: Українавійнаелектроенергія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Україна
У Пентагоні назвали сайти, які створили росіяни для збору даних про військових ЗСУ
Перші 10 танків Abrams Україна отримає у вересні – Politico
Тема війни в Україні відійшла на задній план у німців – опитування
Останні новини
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
Усі новини...
Реклама: