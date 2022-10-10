Через російські удари частково порушене електропостачання у 15 областях – ДСНС
У результаті російських ракетних ударів по Україні частково порушене електропостачання у 15 областях.
Джерело: ДСНС у Telegram
Дослівно ДСНС: "Внаслідок обстрілу 10 жовтня сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж.
Частково порушено електропостачання у 15 областях (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська, Сумська, Тернопільська) та у м. Київ".
Деталі: Повідомляється, що до гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тисяча осіб та близько 120 одиниць техніки.
У ДСНС додали, що 11 людей у результаті ударів загинули та 89 – травмовані.
Пошкоджено 117 об’єктів, з них 35 житлових будинків.
Що було раніше: КМДА повідомила, що у Києві та області будуть вводити графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у зв’язку з тим, що російські загарбники пошкодили об’єкти критичної інфраструктури столиці та області.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наразі введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.
Передісторія:
- Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали кілька вибухів, є загиблі та поранені. Рух метро червоною гілкою призупинили.
- Вибухи також лунають в інших містах України: у Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі, Львові.
- По всій території України від самого ранку 10 жовтня триває повітряна тривога. Росіяни вже завдали ударів по низці міст у низці областей.
- Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 75 ракет, 41 з них збила ППО.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.
- Оперативне командування "Північ" повідомило, що проривів державного кордону чи наступальних дій Росії чи Білорусі на півночі України немає.