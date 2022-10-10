Через російські удари частково порушене електропостачання у 15 областях – ДСНС

У результаті російських ракетних ударів по Україні частково порушене електропостачання у 15 областях.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Внаслідок обстрілу 10 жовтня сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж.



Частково порушено електропостачання у 15 областях (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська, Сумська, Тернопільська) та у м. Київ".



Деталі: Повідомляється, що до гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тисяча осіб та близько 120 одиниць техніки.

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У ДСНС додали, що 11 людей у результаті ударів загинули та 89 – травмовані.

Пошкоджено 117 об’єктів, з них 35 житлових будинків.

Що було раніше: КМДА повідомила, що у Києві та області будуть вводити графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у зв’язку з тим, що російські загарбники пошкодили об’єкти критичної інфраструктури столиці та області.

ВІДЕО ДНЯ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наразі введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Передісторія: