Из-за российских ударов частично нарушено электроснабжение в 15 областях – ГСЧС
В результате российских ракетных ударов по Украине частично нарушено электроснабжение в 15 областях.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно ГСЧС: "В результате обстрела 10 октября произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и г. Киеве, где возникло более 30 пожаров.
Частично нарушено электроснабжение в 15 областях (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Харьковская, Сумская, Тернопольская) и в г. Киев".
Детали: Сообщается, что к тушению пожаров и аварийно-спасательным работам привлечено более 1 тысячи человек и около 120 единиц техники.
В ГСЧС добавили, что 11 человек в результате ударов погибли и 89 – травмированы.
Повреждены 117 объектов, из них 35 жилых домов.
Что было раньше: КГГА сообщила, что в Киеве и области будут вводить графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в связи с тем, что российские захватчики повредили объекты критической инфраструктуры столицы и области.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
Предыстория:
- Утром 10 октября в центре столицы прогремели несколько взрывов, есть погибшие и раненые. Движение метро по красной ветке приостановили.
- Взрывы также раздаются в других городах Украины: в Днепре, Хмельницком, Житомире, Львове.
- По всей территории Украины с самого утра 10 октября продолжается воздушная тревога. Россияне уже нанесли удары по ряду городов в ряде областей.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что 10 октября за несколько часов российский агрессор выпустил по Украине 75 ракет, 41 из них сбита ПВО.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.
- Оперативное командование "Север" сообщило, что прорывов государственной границы или наступательных действий России или Беларуси на севере Украины нет.