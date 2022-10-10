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Из-за российских ударов частично нарушено электроснабжение в 15 областях – ГСЧС

Ирина БалачукПонедельник, 10 октября 2022, 18:41
Из-за российских ударов частично нарушено электроснабжение в 15 областях – ГСЧС
Спасатели ликвидируют последствия российских ракетных ударов 10 октября. Фото из Telegram президента

В результате российских ракетных ударов по Украине частично нарушено электроснабжение в 15 областях.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "В результате обстрела 10 октября произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и г. Киеве, где возникло более 30 пожаров.

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Частично нарушено электроснабжение в 15 областях (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Харьковская, Сумская, Тернопольская) и в г. Киев".

Детали: Сообщается, что к тушению пожаров и аварийно-спасательным работам привлечено более 1 тысячи человек и около 120 единиц техники.

В ГСЧС добавили, что 11 человек в результате ударов погибли и 89 – травмированы.

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Повреждены 117 объектов, из них 35 жилых домов.

Что было раньше: КГГА сообщила, что в Киеве и области будут вводить графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в связи с тем, что российские захватчики повредили объекты критической инфраструктуры столицы и области.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Предыстория:

Темы: Украинавойнаэлектроэнергия
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