Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вибух на Кримському мосту: як російська ФСБ сфабрикувала "докази теракту"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 13 жовтня 2022, 12:48
Вибух на Кримському мосту: як російська ФСБ сфабрикувала докази теракту
Фото: СБУ

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки проаналізував "докази" ФСБ Росії щодо причетності "українських диверсантів" до вибуху на Кримському мосту.

Джерело: ЦСК

Дослівно:  "У спробах з’ясувати, що ж насправді сталося на Кримському мосту, Москва потонула у фейках, склейках, монтажах та офіційних спростуваннях з різних країн".

Реклама:

Деталі: Росіяни твердять, що бомбу "закамуфлювали" в рулони з будівельною поліетиленовою плівкою та на початку серпня відправили з порту Одеси до Болгарії, а звідти переправили до грузинського порту Поті і до Вірменії.

Далі вантаж пішов через грузинсько-російський кордон та був розвантажений на оптовій базі російського Армавіра.

Проте ця версія не витримує критики, кажуть в ЦСК.

ВІДЕО ДНЯ

По-перше, важко повірити, що бомба вагою в тонну у вантажівці спокійно перетнула кордони декількох країн, зокрема, російський.

По-друге, на фото, яке ФСБ долучило до "документів", не та фура, що була на раніше оприлюднених кадрах.

Також у РФ стверджують, що фотографія рентгену, яку показали російські силовики, відноситься до іншої вантажівки, яка перевозила вибухівку на одному з етапів транспортування. Мовляв, рентген було зроблено на митному посту у Вірменії.

 

Крім того, Вірменія надала погодинний трек "фури-підривника" в своїй країні. Увесь час, що фура була на Араратській митниці, вона знаходилась у зоні камер спостереження – машина не розвантажувалася і додатково не завантажувалася.

У Грузії ж заявили, що вантажівка, яка вибухнула на мосту через Керченську протоку, взагалі не перетинала кордон країни.

Передісторія: 

Теми: КримвійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Крим
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Дрони атакували Росію і Крим понад 190 разів цього року − ВВС
Супутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту
Останні новини
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
Усі новини...
Реклама: