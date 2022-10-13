Вибух на Кримському мосту: як російська ФСБ сфабрикувала "докази теракту"

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки проаналізував "докази" ФСБ Росії щодо причетності "українських диверсантів" до вибуху на Кримському мосту.

Джерело: ЦСК

Дослівно: "У спробах з’ясувати, що ж насправді сталося на Кримському мосту, Москва потонула у фейках, склейках, монтажах та офіційних спростуваннях з різних країн".

Деталі: Росіяни твердять, що бомбу "закамуфлювали" в рулони з будівельною поліетиленовою плівкою та на початку серпня відправили з порту Одеси до Болгарії, а звідти переправили до грузинського порту Поті і до Вірменії.

Далі вантаж пішов через грузинсько-російський кордон та був розвантажений на оптовій базі російського Армавіра.

Проте ця версія не витримує критики, кажуть в ЦСК.

По-перше, важко повірити, що бомба вагою в тонну у вантажівці спокійно перетнула кордони декількох країн, зокрема, російський.

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По-друге, на фото, яке ФСБ долучило до "документів", не та фура, що була на раніше оприлюднених кадрах.

Також у РФ стверджують, що фотографія рентгену, яку показали російські силовики, відноситься до іншої вантажівки, яка перевозила вибухівку на одному з етапів транспортування. Мовляв, рентген було зроблено на митному посту у Вірменії.

Крім того, Вірменія надала погодинний трек "фури-підривника" в своїй країні. Увесь час, що фура була на Араратській митниці, вона знаходилась у зоні камер спостереження – машина не розвантажувалася і додатково не завантажувалася.

У Грузії ж заявили, що вантажівка, яка вибухнула на мосту через Керченську протоку, взагалі не перетинала кордон країни.

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