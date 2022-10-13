Взрыв на Крымском мосту: как российская ФСБ сфабриковала "доказательства теракта"
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности проанализировал "доказательства" ФСБ России о причастности "украинских диверсантов" к взрыву на Крымском мосту.
Источник: ЦСК
Дословно: "В попытках выяснить, что же на самом деле произошло на Крымском мосту, Москва утонула в фейках, склейках, монтажах и официальных опровержениях из разных стран".
Детали: Россияне утверждают, что бомбу "закамуфлировали" в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и в начале августа отправили из порта Одессы в Болгарию, а оттуда переправили в грузинский порт Поти и в Армению.
Далее груз пошел через грузино-российскую границу и был разгружен на оптовой базе российского Армавира.
Однако эта версия не выдерживает критики, говорят в ЦСК.
Во-первых, трудно поверить, что бомба весом в тонну в грузовике спокойно пересекла границы нескольких стран, в частности, российскую.
Во-вторых, на фото, которое ФСБ приобщило к "документам", не та фура, которая была на ранее обнародованных кадрах.
Также в РФ утверждают, что фотография рентгена, которую показали российские силовики, относится к другому грузовику, который перевозил взрывчатку на одном из этапов транспортировки. Мол, рентген был сделан на таможенном посту в Армении.
Кроме того, Армения предоставила почасовой трек "фуры-подрывника" в своей стране. Все время, что фура была на Араратской таможне, она находилась в зоне камер наблюдения - машина не разгружалась и дополнительно не загружалась.
В Грузии же заявили, что грузовик, который взорвался на мосту через Керченский пролив, вообще не пересекал границу страны.
Предыстория:
- Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар. Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
- Позже российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.
- Источники УП сообщили, что за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины.
- Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.
- ФСБ России отчиталась о расследовании взрыва на Крымском мосту, по их данным всего задержаны 8 человек, а организатором, считают россияне, было Главное управление разведки и его руководитель Кирилл Буданов.