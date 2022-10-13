Взрыв на Крымском мосту: как российская ФСБ сфабриковала "доказательства теракта"

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности проанализировал "доказательства" ФСБ России о причастности "украинских диверсантов" к взрыву на Крымском мосту.

Источник: ЦСК

Дословно: "В попытках выяснить, что же на самом деле произошло на Крымском мосту, Москва утонула в фейках, склейках, монтажах и официальных опровержениях из разных стран".

Детали: Россияне утверждают, что бомбу "закамуфлировали" в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и в начале августа отправили из порта Одессы в Болгарию, а оттуда переправили в грузинский порт Поти и в Армению.

Далее груз пошел через грузино-российскую границу и был разгружен на оптовой базе российского Армавира.

Однако эта версия не выдерживает критики, говорят в ЦСК.

Во-первых, трудно поверить, что бомба весом в тонну в грузовике спокойно пересекла границы нескольких стран, в частности, российскую.

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Во-вторых, на фото, которое ФСБ приобщило к "документам", не та фура, которая была на ранее обнародованных кадрах.

Также в РФ утверждают, что фотография рентгена, которую показали российские силовики, относится к другому грузовику, который перевозил взрывчатку на одном из этапов транспортировки. Мол, рентген был сделан на таможенном посту в Армении.

Кроме того, Армения предоставила почасовой трек "фуры-подрывника" в своей стране. Все время, что фура была на Араратской таможне, она находилась в зоне камер наблюдения - машина не разгружалась и дополнительно не загружалась.

В Грузии же заявили, что грузовик, который взорвался на мосту через Керченский пролив, вообще не пересекал границу страны.

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