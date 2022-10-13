Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Взрыв на Крымском мосту: как российская ФСБ сфабриковала "доказательства теракта"

Станислав ПогориловЧетверг, 13 октября 2022, 12:48
Взрыв на Крымском мосту: как российская ФСБ сфабриковала доказательства теракта
Фото: СБУ

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности проанализировал "доказательства" ФСБ России о причастности "украинских диверсантов" к взрыву на Крымском мосту.

Источник: ЦСК

Дословно: "В попытках выяснить, что же на самом деле произошло на Крымском мосту, Москва утонула в фейках, склейках, монтажах и официальных опровержениях из разных стран".

Реклама:

Детали: Россияне утверждают, что бомбу "закамуфлировали" в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и в начале августа отправили из порта Одессы в Болгарию, а оттуда переправили в грузинский порт Поти и в Армению.

Далее груз пошел через грузино-российскую границу и был разгружен на оптовой базе российского Армавира.

Однако эта версия не выдерживает критики, говорят в ЦСК.

ВИДЕО ДНЯ

Во-первых, трудно поверить, что бомба весом в тонну в грузовике спокойно пересекла границы нескольких стран, в частности, российскую.

Во-вторых, на фото, которое ФСБ приобщило к "документам", не та фура, которая была на ранее обнародованных кадрах.

Также в РФ утверждают, что фотография рентгена, которую показали российские силовики, относится к другому грузовику, который перевозил взрывчатку на одном из этапов транспортировки. Мол, рентген был сделан на таможенном посту в Армении.

 

Кроме того, Армения предоставила почасовой трек "фуры-подрывника" в своей стране. Все время, что фура была на Араратской таможне, она находилась в зоне камер наблюдения - машина не разгружалась и дополнительно не загружалась.

В Грузии же заявили, что грузовик, который взорвался на мосту через Керченский пролив, вообще не пересекал границу страны.

Предыстория

  • Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар. Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
  • Позже российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.
  • Источники УП сообщили, что за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины
  • Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.
  • ФСБ России отчиталась о расследовании взрыва на Крымском мосту, по их данным всего задержаны 8 человек, а организатором, считают россияне, было Главное управление разведки и его руководитель Кирилл Буданов.

Темы: КрымвойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Крым
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента
Более 80% украинцев не видят победы без возвращения всех территорий
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: