Путин хочет предложить Украине паузу, чтобы подготовиться к новому наступлению – СМИ

Москва снова продвигает идею переговоров с Киевом, однако Владимир Путин не собирается отказываться от продолжения войны, а желаемый режим "прекращения огня" надеется использовать для подготовки к новому наступлению в феврале-марте 2023 года.

Источник: издание "Meduza", которое в России причислили к "иностранным агентам"

Детали: В последние недели представители российской власти все чаще говорят о переговорах с Украиной или странами Запада – и, по данным "Медузы", Владимир Путин действительно думает о возобновлении переговоров, несмотря на отказ Владимира Зеленского вести с ним переговоры после аннексии 4 областей Украины.

При этом, пишет издание, Путин хочет, чтобы Россия сохранила контроль над территориями на Донбассе, и "вообще не хочет обсуждать Крым". По словам двух источников "Медузы", близких к Кремлю, и одного собеседника, близкого к правительству РФ, эти позиции не изменились.

Дословно: "Однако, по информации собеседников "Медузы", российские власти разработали новый "тактический вариант". Он предполагает не заключение полноценного мирного договора, а введение временного режима прекращения огня.

Договориться об этом, по замыслу Кремля, могли бы российские и украинские военные — без привлечения первых лиц обоих государств.

По словам источников "Медузы", близких к Кремлю, вероятно, ради этого договора российские власти готовы отвести войска как минимум с части занятой территории Херсонской области".

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Детали: В то же время, один из собеседников "Медузы", близких к Кремлю, признал: "Сейчас удержать Херсон очень сложно, а выход войск из области можно сделать жестом доброй воли и шагом навстречу Украине".

Сейчас Кремль пытается "повлиять на западных лидеров" и президента Турции Реджепа Эрдогана, чтобы те "убедили" Украину вернуться к переговорам с Россией.

Собеседники "Медузы" говорят, что в этих разговорах с лидерами других стран российские представители приводят "простой аргумент: нужно избежать жертв среди мирного населения".

Это звучит лицемерно на фоне недавних массированных ракетных обстрелов украинских городов, которые начались после подрыва Крымского моста и успешного контрнаступления украинских войск.

Дословно: "Источники "Медузы" подчеркнули, что Владимир Путин не собирается отказываться от продолжения войны – а возможный режим прекращения огня надеется использовать для подготовки к новому наступлению.

По его задумке, за это время российской армии удастся подготовить мобилизованных россиян и хоть как-то восполнить потери в технике. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы "Медузы" не ответил.

По плану Кремля, пояснили источники "Медузы", "новое полномасштабное наступление" может начаться примерно в феврале-марте 2023 года".

Детали: При этом позиция Киева по поводу переговоров с Москвой остается неизменной.

"Мы готовы будем к переговорам с Россией, но не с Путиным, а с тем, кто придет ему на смену", – повторил "Медузе" собеседник в Офисе президента Украины позицию Владимира Зеленского и предложил россиянам: "Сносите вашего Путина неадекватного".

Источник подчеркнул, что Украина давно не доверяет заявлениям и "жестам доброй воли" со стороны России. По его мнению, пока не будут деоккупированы украинские территории, "никакого прекращения огня не будет".

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что российский сценарий "абсолютно точно не в интересах Украины" и что только военное поражение РФ позволит реально закончить войну.

Прямая речь Подоляка: "Что вообще дает прекращение огня Украине по российскому сценарию? Фиксацию де-факто новой линии разделения и спешное окапывание россиян на временно оккупированных территориях? Серьезно можно считать, что мы на это согласимся? Особенно на фоне контрнаступления… Явную оперативную паузу для сильно потрепанных частей россиян, чтобы оттренировать хотя бы немного спешно мобилизованных и отправить новое количество смертников на поле боя? Нам это зачем?".

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