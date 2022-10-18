З'явилися перші фото та відео пошкодженої вибухом труби "Північного потоку-1"

Оператори глибоководного дрона норвезької компанії Blueye Robotics зробили знімки однієї з точок розриву труби газопроводу "Північний потік-1" на дні Балтійського моря.

Фото опублікувало видання Expressen, пише "Європейська правда".

Фото зроблені на глибині 75-76 метрів. Підводна камера зафіксувала пошкодження труби, розірваної під час ймовірної диверсії.

#NordStreamSabotage#NordStream



⛽🚱The destroyed 50 meter (164 feet) section of the Nord Stream pipeline.



Underwater drone operator Trond Larsen, who removed the consequences of the sabotage, said that only extreme levels of force can damage metal that thick. pic.twitter.com/6SZPVHSzaL October 18, 2022

Перші висновки інспекції Швеції, яку провели у місці прориву труб "Північних потоків", зміцнили версію диверсії. Швеція раніше відмовилася поділитися з Росією результатами свого розслідування.

Німецька поліція та армія направили минулого тижня два військові катери до району аварії. Там же був запущений підводний дрон Sea Cat.

За даними німецьких ЗМІ, на фотографіях видно пробоїну діаметром вісім метрів. Слідчі вважають, що таке могло бути лише внаслідок застосування вибухівки.