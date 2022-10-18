Появились первые фото и видео поврежденной взрывом трубы "Северного потока-1"

Операторы глубоководного дрона норвежской компании Blueye Robotics сделали снимки одной из точек разрыва трубы газопровода "Северный поток-1" на дне Балтийского моря.

Фото опубликовало издание Expressen, пишет "Европейская правда".

Фото сделаны на глубине 75-76 метров. Подводная камера зафиксировала повреждения трубы, разорвавшейся во время вероятной диверсии.

Реклама:

#NordStreamSabotage#NordStream



⛽🚱The destroyed 50 meter (164 feet) section of the Nord Stream pipeline.



Underwater drone operator Trond Larsen, who removed the consequences of the sabotage, said that only extreme levels of force can damage metal that thick. pic.twitter.com/6SZPVHSzaL — Alexander Andreassen (@Alexand28901796) October 18, 2022

Первые выводы инспекции Швеции, которую провели в месте прорыва труб "Северных потоков", укрепили версию диверсии. Швеция ранее отказалась поделиться с Россией результатами своего расследования.

ВИДЕО ДНЯ

Немецкая полиция и армия направили на прошлой неделе два военных катера в район аварии. Там же был запущен подводный дрон Sea Cat.

По данным немецких СМИ, на фотографиях видна пробоина диаметром восемь метров. Следователи считают, что такое могло быть только в результате применения взрывчатки.