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Появились первые фото и видео поврежденной взрывом трубы "Северного потока-1"

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 11:45

Операторы глубоководного дрона норвежской компании Blueye Robotics сделали снимки одной из точек разрыва трубы газопровода "Северный поток-1" на дне Балтийского моря.

Фото опубликовало издание Expressen, пишет "Европейская правда".

Фото сделаны на глубине 75-76 метров. Подводная камера зафиксировала повреждения трубы, разорвавшейся во время вероятной диверсии.

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Первые выводы инспекции Швеции, которую провели в месте прорыва труб "Северных потоков", укрепили версию диверсии. Швеция ранее отказалась поделиться с Россией результатами своего расследования.

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Немецкая полиция и армия направили на прошлой неделе два военных катера в район аварии. Там же был запущен подводный дрон Sea Cat.

По данным немецких СМИ, на фотографиях видна пробоина диаметром восемь метров. Следователи считают, что такое могло быть только в результате применения взрывчатки.

Темы: Европагаз
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