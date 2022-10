Появились первые фото и видео поврежденной взрывом трубы "Северного потока-1"

Операторы глубоководного дрона норвежской компании Blueye Robotics сделали снимки одной из точек разрыва трубы газопровода "Северный поток-1" на дне Балтийского моря.

Фото опубликовало издание Expressen, пишет "Европейская правда".

Фото сделаны на глубине 75-76 метров. Подводная камера зафиксировала повреждения трубы, разорвавшейся во время вероятной диверсии.

⛽🚱The destroyed 50 meter (164 feet) section of the Nord Stream pipeline.



Underwater drone operator Trond Larsen, who removed the consequences of the sabotage, said that only extreme levels of force can damage metal that thick.