Представник Ердогана: Зустріч Зеленського і Путіна в Туреччині поки неможлива
Передумов для зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним у Туреччині наразі немає.
Джерело: офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин в інтерв'ю каналу A Haber, російські пропагандистські видання "РИА Новини" і ТАСС
Пряма мова Калина: "На даний момент таких передумов немає".
Деталі: Водночас він додав, що запрошення президента Туреччини провести зустріч Зеленського і Путіна залишається в силі.
За словами Калина, після рішення про анексію східних і південних територій України Путін вітає зустріч, але українська сторона справедливо каже, що не буде зустрічатися до закінчення анексії.
Говорячи про зустріч Путіна і Зеленського, Калин заявив, що "двері дипломатії мають бути відчиненими" і що "рішення повинно бути в межах територіальної цілісності України".
Він також додав, що Туреччина проводить переговори з ООН щодо продовження зернової угоди, в ідеалі – на півроку або рік.
Передісторія:
- 30 вересня після завершення Володимиром Путіним фарсу щодо анексії Росією 4 областей України, президент Володимир Зеленський та РНБОУ констатували неможливість вести переговори з Путіним.
- Згодом Зеленський заявив, що складно домовлятися з "неадекватними людьми", до яких він відніс Путіна. Але він готовий вести переговори з новим президентом РФ.
- Харківську область ЗСУ деокупували майже повністю у вересні, а в жовтні прогресує контрнаступ у Херсонській області.
- Західні військові чиновники припускають, що захисники України можуть звільнити Херсон від російських загарбників у другій декаді жовтня, написало "Financial Times".
- Російські ЗМІ повідомляли, що Москва знову просуває ідею переговорів із Києвом, проте Володимир Путін не збирається відмовлятися від продовження війни, а бажаний режим "припинення вогню" сподівається використати для підготовки до нового наступу у лютому-березні 2023 року.