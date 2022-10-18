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Представник Ердогана: Зустріч Зеленського і Путіна в Туреччині поки неможлива

Ірина БалачукВівторок, 18 жовтня 2022, 13:40
Представник Ердогана: Зустріч Зеленського і Путіна в Туреччині поки неможлива
Ібрагім Калин. Фото aa.com.tr

Передумов для зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним у Туреччині наразі немає.

Джерело: офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин в інтерв'ю каналу A Haber, російські пропагандистські видання "РИА Новини" і ТАСС 

Пряма мова Калина: "На даний момент таких передумов немає".

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Деталі: Водночас він додав, що запрошення президента Туреччини провести зустріч Зеленського і Путіна залишається в силі.

За словами Калина, після рішення про анексію східних і південних територій України Путін вітає зустріч, але українська сторона справедливо каже, що не буде зустрічатися до закінчення анексії.

Говорячи про зустріч Путіна і Зеленського, Калин заявив, що "двері дипломатії мають бути відчиненими" і що "рішення повинно бути в межах територіальної цілісності України".

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Він також додав, що Туреччина проводить переговори з ООН щодо продовження зернової угоди, в ідеалі – на півроку або рік.

Передісторія:

Теми: ТуреччинаЗеленськийПутінпереговори
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