Представитель Эрдогана: Встреча Зеленского и Путина в Турции пока невозможна
Предпосылок для встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Турции на данный момент нет.
Источник: официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью каналу A Haber, российские пропагандистские издания "РИА Новости" и ТАСС
Прямая речь Калына: "На данный момент таких предпосылок нет".
Детали: При этом он добавил, что приглашение президента Турции провести встречу Зеленского и Путина остается в силе.
По словам Калына, после решения об аннексии восточных и южных территорий Украины Путин приветствует встречу, но украинская сторона справедливо говорит, что не будет встречаться до окончания аннексии.
Говоря о встрече Путина и Зеленского, Калин заявил, что "дверь дипломатии должна быть открыта" и что "решение должно быть в рамках территориальной целостности Украины".
Он также добавил, что Турция проводит переговоры с ООН по продлению зерновой сделки, в идеале – на полгода или год.
Предыстория:
- 30 сентября после завершения Владимиром Путиным фарса по поводу аннексии Россией 4 областей Украины, президент Владимир Зеленский и СНБОУ констатировали невозможность вести переговоры с Путиным.
- Позже Зеленский заявил, что сложно договариваться с "неадекватными людьми", к которым он отнес Путина. Но он готов вести переговоры с новым президентом РФ.
- Харьковскую область ВСУ деоккупировали почти полностью в сентябре, а в октябре прогрессирует контрнаступление в Херсонской области.
- Западные военные чиновники предполагают, что защитники Украины могут освободить Херсон от российских захватчиков во второй декаде октября, пишет Financial Times.
- Российские СМИ сообщали, что Москва снова продвигает идею переговоров с Киевом, однако Владимир Путин не собирается отказываться от продолжения войны, а желаемый режим "прекращения огня" надеется использовать для подготовки к новому наступлению в феврале-марте 2023 года.