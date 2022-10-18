Представитель Эрдогана: Встреча Зеленского и Путина в Турции пока невозможна

Предпосылок для встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Турции на данный момент нет.

Источник: официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью каналу A Haber, российские пропагандистские издания "РИА Новости" и ТАСС

Прямая речь Калына: "На данный момент таких предпосылок нет".

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Детали: При этом он добавил, что приглашение президента Турции провести встречу Зеленского и Путина остается в силе.

По словам Калына, после решения об аннексии восточных и южных территорий Украины Путин приветствует встречу, но украинская сторона справедливо говорит, что не будет встречаться до окончания аннексии.

Говоря о встрече Путина и Зеленского, Калин заявил, что "дверь дипломатии должна быть открыта" и что "решение должно быть в рамках территориальной целостности Украины".

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Он также добавил, что Турция проводит переговоры с ООН по продлению зерновой сделки, в идеале – на полгода или год.

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