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Представитель Эрдогана: Встреча Зеленского и Путина в Турции пока невозможна

Ирина БалачукВторник, 18 октября 2022, 13:40
Ибрагим Калын. Фото aa.com.tr

Предпосылок для встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Турции на данный момент нет.

Источник: официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью каналу A Haber, российские пропагандистские издания "РИА Новости" и ТАСС  

Прямая речь Калына: "На данный момент таких предпосылок нет".

Детали: При этом он добавил, что приглашение президента Турции провести встречу Зеленского и Путина остается в силе. 

По словам Калына, после решения об аннексии восточных и южных территорий Украины Путин приветствует встречу, но украинская сторона справедливо говорит, что не будет встречаться до окончания аннексии. 

Говоря о встрече Путина и Зеленского, Калин заявил, что "дверь дипломатии должна быть открыта" и что "решение должно быть в рамках территориальной целостности Украины". 

Он также добавил, что Турция проводит переговоры с ООН по продлению зерновой сделки, в идеале – на полгода или год.

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Темы: ТурцияЗеленскийПутинпереговоры
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