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Окупанти масово вивозять дітей-сиріт з Луганщини до Росії – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 2 жовтня 2022, 10:55
Окупанти масово вивозять дітей-сиріт з Луганщини до Росії – ОВА
фото тасс

Ще 76 українських дітей-сиріт окупанти вивезли з Луганської області до соціально-реабілітаційних центрів для неповнолітніх РФ, розташованих у Московській області.

Джерело: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай

Деталі: Загалом ще 104 дитини, які перебувають під наглядом у соціальних установах так званої "ЛНР", готуються до передачі під опіку до російських родин.

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Пряма мова Гайдая: "Це дозволяє окупантам скоротити прірву поколінь, особливо серед чоловічого населення, яка щоденно зростає разом із кількістю загиблих військових.

Що буде із цим питанням у так званій "ЛНР" росіянам байдуже – розуміють, що на Луганщині вони тимчасово.

Теми: Луганська областьдіти
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