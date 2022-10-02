Окупанти масово вивозять дітей-сиріт з Луганщини до Росії – ОВА
Неділя, 2 жовтня 2022, 10:55
Ще 76 українських дітей-сиріт окупанти вивезли з Луганської області до соціально-реабілітаційних центрів для неповнолітніх РФ, розташованих у Московській області.
Джерело: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай
Деталі: Загалом ще 104 дитини, які перебувають під наглядом у соціальних установах так званої "ЛНР", готуються до передачі під опіку до російських родин.
Реклама:
Пряма мова Гайдая: "Це дозволяє окупантам скоротити прірву поколінь, особливо серед чоловічого населення, яка щоденно зростає разом із кількістю загиблих військових.
Що буде із цим питанням у так званій "ЛНР" росіянам байдуже – розуміють, що на Луганщині вони тимчасово.