Лукашенко: Нам війна не потрібна, ми нікуди не збираємося йти
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечує приховану мобілізацію і підготовку до війни у своїй країні.
Джерело: БЕЛТА
Пряма мова Лукашенка: "Не звертайте уваги на це виття. Ми сьогодні нікуди не збираємося йти. На сьогодні ніякої війни. Нам вона не потрібна. Треба заспокоїтися. Кожен повинен робити свою справу, якщо ми хочемо, щоб не було війни".
Деталі: Водночас Лукашенко заявив, що Білорусь скоригувала підходи до оснащення військ, виходячи з досвіду війни Росії в Україні, у бік модернізації.
Він зазначив, що раніше були масштабні плани з оснащення військ на мільярди доларів до 2030 року, але досвід війни в Україні показав, що військові надають перевагу простішій, але модернізованій і надійнішій техніці.
"Ми почали модернізацію танків. Будемо прискорюватися і посилювати", – сказав Лукашенко.
Він також оглянув білоруські безпілотники й "перспективні розробки". За словами Лукашенка, "небажано, щоб наші зразки (безпілотників – ред.) воювали в Україні".
Передісторія:
- 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення, в тому числі танки й інша важка техніка йшли з території Білорусі. Після відступу з Київської, Житомирської та Чернігівської областей, РФ використовувала територію Білорусі для запуску ракет по території України.
- 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив "часткову мобілізацію" в Росії.
- 19 жовтня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Олександр Лукашенко боїться соціального вибуху у випадку оголошення часткової мобілізації.
- 20 жовтня ЗМІ повідомили, що на військовому аеродромі "Зябрівка" біля кордону Білорусі з Україною побільшало російської техніки та військ, а також що росіяни везуть до РБ бійців і боєприпаси з Далекого Сходу РФ.
- У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що загроза повторного наступу з території Білорусі зростає, але напрямок наступу може змінитися на захід білорусько-українського кордону.
- Проте американський Інститут дослідження війни (ISW) і військова розвідка Великої Британії поки вважають ризик нового наступу з Білорусі низьким.