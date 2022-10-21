Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко: Нам війна не потрібна, ми нікуди не збираємося йти

Олена РощінаП'ятниця, 21 жовтня 2022, 14:00
Лукашенко: Нам війна не потрібна, ми нікуди не збираємося йти
Олександр Лукашенко оглядає збройові розробки, фото "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечує приховану мобілізацію і підготовку до війни у своїй країні. 

Джерело: БЕЛТА

Пряма мова Лукашенка: "Не звертайте уваги на це виття. Ми сьогодні нікуди не збираємося йти. На сьогодні ніякої війни. Нам вона не потрібна. Треба заспокоїтися. Кожен повинен робити свою справу, якщо ми хочемо, щоб не було війни".

Реклама:

Деталі: Водночас Лукашенко заявив, що Білорусь скоригувала підходи до оснащення військ, виходячи з досвіду війни Росії в Україні, у бік модернізації.

Він зазначив, що раніше були масштабні плани з оснащення військ на мільярди доларів до 2030 року, але досвід війни в Україні показав, що військові надають перевагу простішій, але модернізованій і надійнішій техніці. 

"Ми почали модернізацію танків. Будемо прискорюватися і посилювати", – сказав Лукашенко. 

ВІДЕО ДНЯ

Він також оглянув білоруські безпілотники й "перспективні розробки". За словами Лукашенка, "небажано, щоб наші зразки (безпілотників – ред.) воювали в Україні".

Передісторія:

Теми: ЛукашенкоБілорусьвійназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Лукашенко
"Вагнерівці" з Білорусі нікуди не тікають – Лукашенко
Лукашенко заявив, що не давав гарантій безпеки Пригожину, і відбілює Путіна
Лукашенко привітав українців і порадив використати сусідство для припинення "конфронтації"
Останні новини
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: