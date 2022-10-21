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Лукашенко: Нам війна не потрібна, ми нікуди не збираємося йти

Олена РощінаП'ятниця, 21 жовтня 2022, 14:00
Олександр Лукашенко оглядає збройові розробки, фото "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечує приховану мобілізацію і підготовку до війни у своїй країні. 

Джерело: БЕЛТА

Пряма мова Лукашенка: "Не звертайте уваги на це виття. Ми сьогодні нікуди не збираємося йти. На сьогодні ніякої війни. Нам вона не потрібна. Треба заспокоїтися. Кожен повинен робити свою справу, якщо ми хочемо, щоб не було війни".

Деталі: Водночас Лукашенко заявив, що Білорусь скоригувала підходи до оснащення військ, виходячи з досвіду війни Росії в Україні, у бік модернізації.

Він зазначив, що раніше були масштабні плани з оснащення військ на мільярди доларів до 2030 року, але досвід війни в Україні показав, що військові надають перевагу простішій, але модернізованій і надійнішій техніці. 

"Ми почали модернізацію танків. Будемо прискорюватися і посилювати", – сказав Лукашенко. 

Він також оглянув білоруські безпілотники й "перспективні розробки". За словами Лукашенка, "небажано, щоб наші зразки (безпілотників – ред.) воювали в Україні".

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Теми: ЛукашенкоБілорусьвійназброя
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