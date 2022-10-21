Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко: Нам война не нужна, мы никуда не собираемся идти

Елена РощинаПятница, 21 октября 2022, 14:00
Александр Лукашенко осматривает оружейные разработки, фото "Белта"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает скрытую мобилизацию и подготовку к войне в своей стране. 

Источник: БЕЛТА

Прямая речь Лукашенко: "Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна. Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны".

Детали: В то же время, Лукашенко заявил, что Беларусь скорректировала подходы к оснащению войск, исходя из опыта войны России в Украине, в сторону модернизации.

Он отметил, что ранее были масштабные планы по оснащению войск на миллиарды долларов до 2030 года, но опыт войны в Украине показал, что военные предпочитают более простую, но модернизированную и надежную технику. 

"Мы начали модернизацию танков. Будем ускоряться и усиливать", – сказал Лукашенко. 

Он также осмотрел белорусские беспилотники и "перспективные разработки". По словам Лукашенко, "нежелательно, чтобы наши образцы (беспилотников – ред.) воевали в Украине".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: ЛукашенкоБеларусьвойнаоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США не видят признаков, что РФ заинтересована в прекращении войны

Во многих областях Украины слышны взрывы, в Киевской области работает ПВО

Россияне хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину – ISW

Враг атаковал Черкасскую область – глава ОГА

Небензя сбежал с заседания Совбеза ООН перед выступлением Кислицы

Полиция выписала штрафы гонщикам из расследования УП и пресекла их сборы

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко показали белорусские беспилотники
Лукашенко – белорусам: Хотите жить спокойно – делайте то, что говорю
Лукашенко боится реакции общества на мобилизацию и участие в войне – разведка
Последние новости
11:07
В Минздраве назвали COVID-вакцины, которыми беременные могут прививаться в Украине
11:03
Зеленский наградил спикеров парламентов 12 стран
10:57
Россия атакует энергообъекты: прилеты на Кировоградщине, Одесщине, в Ровно
10:55
ВСУ уже уничтожили более 67 000 оккупантов - Генштаб
10:36
США не видят признаков, что РФ заинтересована в прекращении войны
10:34
За прошедшие сутки враг обстреливал 8 областей Украины - отчеты ОВА
10:30
Оккупанты ударили по Луцку: поврежден объект энергетики, один человек получил ожоги
10:29
ПВО сбила несколько ракет, летевших на Киев – Кличко
10:11
Британская разведка: использование барж в Херсоне даст РФ логистические преимущества
10:09
Якоб-лжец и украинская дилемма - Михаил Дубинянский
Все новости...