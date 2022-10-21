Лукашенко: Нам война не нужна, мы никуда не собираемся идти
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает скрытую мобилизацию и подготовку к войне в своей стране.
Источник: БЕЛТА
Прямая речь Лукашенко: "Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна. Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны".
Детали: В то же время, Лукашенко заявил, что Беларусь скорректировала подходы к оснащению войск, исходя из опыта войны России в Украине, в сторону модернизации.
Он отметил, что ранее были масштабные планы по оснащению войск на миллиарды долларов до 2030 года, но опыт войны в Украине показал, что военные предпочитают более простую, но модернизированную и надежную технику.
"Мы начали модернизацию танков. Будем ускоряться и усиливать", – сказал Лукашенко.
Он также осмотрел белорусские беспилотники и "перспективные разработки". По словам Лукашенко, "нежелательно, чтобы наши образцы (беспилотников – ред.) воевали в Украине".
Предыстория:
- 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение, в том числе танки и другая тяжелая техника шли с территории Беларуси. После отступления из Киевской, Житомирской и Черниговской областей, РФ использовала территорию Беларуси для запуска ракет по территории Украины.
- 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию" в России.
- 19 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Александр Лукашенко боится социального взрыва в случае объявления частичной мобилизации.
- 20 октября СМИ сообщили, что на военном аэродроме "Зябровка" у границы Беларуси с Украиной стало больше российской техники и войск, а также что россияне везут в РБ бойцов и боеприпасы с Дальнего Востока РФ.
- В Генеральном штабе ВСУ заявили, что угроза повторного наступления с территории Беларуси растет, но направление наступления может измениться на запад белорусско-украинской границы.
- Однако американский Институт исследования войны (ISW) и военная разведка Великобритании пока считают риск нового наступления из Беларуси низким.