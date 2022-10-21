Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко: Нам война не нужна, мы никуда не собираемся идти

Елена РощинаПятница, 21 октября 2022, 14:00
Лукашенко: Нам война не нужна, мы никуда не собираемся идти
Александр Лукашенко осматривает оружейные разработки, фото "Белта"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает скрытую мобилизацию и подготовку к войне в своей стране. 

Источник: БЕЛТА

Прямая речь Лукашенко: "Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна. Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны".

Реклама:

Детали: В то же время, Лукашенко заявил, что Беларусь скорректировала подходы к оснащению войск, исходя из опыта войны России в Украине, в сторону модернизации.

Он отметил, что ранее были масштабные планы по оснащению войск на миллиарды долларов до 2030 года, но опыт войны в Украине показал, что военные предпочитают более простую, но модернизированную и надежную технику. 

"Мы начали модернизацию танков. Будем ускоряться и усиливать", – сказал Лукашенко. 

ВИДЕО ДНЯ

Он также осмотрел белорусские беспилотники и "перспективные разработки". По словам Лукашенко, "нежелательно, чтобы наши образцы (беспилотников – ред.) воевали в Украине".

Предыстория:

Темы: ЛукашенкоБеларусьвойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Все новости...
Лукашенко
"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина
Лукашенко поздравил украинцев и посоветовал использовать соседство для прекращения "конфронтации" 
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: