Лукашенко: Нам война не нужна, мы никуда не собираемся идти

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает скрытую мобилизацию и подготовку к войне в своей стране.

Источник: БЕЛТА

Прямая речь Лукашенко: "Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна. Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны".

Детали: В то же время, Лукашенко заявил, что Беларусь скорректировала подходы к оснащению войск, исходя из опыта войны России в Украине, в сторону модернизации.

Он отметил, что ранее были масштабные планы по оснащению войск на миллиарды долларов до 2030 года, но опыт войны в Украине показал, что военные предпочитают более простую, но модернизированную и надежную технику.

"Мы начали модернизацию танков. Будем ускоряться и усиливать", – сказал Лукашенко.

Он также осмотрел белорусские беспилотники и "перспективные разработки". По словам Лукашенко, "нежелательно, чтобы наши образцы (беспилотников – ред.) воевали в Украине".

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