Окупанти блокують зв'язок у Херсоні, щоб ізолювати місто – Спротив
Російські загарбники у Херсоні блокують зв'язок і демонтують обладнання з телецентру, щоб завадити місцевому піділлю передавати інформацію Збройним силам України.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно ЦНС: "За даними херсонського підпілля, росіяни демонтують телекомунікаційне обладнання з телецентру. Зокрема російський інтернет-провайдер "Міранда" демонтував центральний вузол із телерадіо центру. Надалі росіяни планують залишити місто повністю без зв’язку, теле- та радіомовлення".
Деталі: У спротиві вважають, що таким чином росіяни намагаються інформаційно ізолювати Херсон, щоб не дозволити партизанам передавати інформацію ЗСУ під час контрнаступальних дій.
Центр національного спротиву закликає херсонців за можливості покинути тимчасово окуповані території та виїхати на підконтрольну Києву територію.
За даними ЦНС, окупанти готують провокації в Херсоні, щоб звинуватити ЗСУ у воєнних злочинах.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації області.
- Представники окупаційної "адміністрації" Херсона й області заявили, що планують вивезти приблизно 50-60 тисяч жителів із 4 правобережних районів області на лівий берег Дніпра або в Росію у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.
- Колаборант Володимир Сальдо заявив, що так зване керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.
- Генеральний штаб ЗСУ прогнозував, що російське військове керівництво може забрати з правого берега Дніпра у Херсонській області досвідчених військових, а для стримування ЗСУ лишити мобілізованих.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.