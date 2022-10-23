Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти блокують зв'язок у Херсоні, щоб ізолювати місто – Спротив

Ірина БалачукНеділя, 23 жовтня 2022, 12:39
Окупанти блокують зв'язок у Херсоні, щоб ізолювати місто – Спротив
Фото pixabay.com

Російські загарбники у Херсоні блокують зв'язок і демонтують обладнання з телецентру, щоб завадити місцевому піділлю передавати інформацію Збройним силам України.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно ЦНС: "За даними херсонського підпілля, росіяни демонтують телекомунікаційне обладнання з телецентру. Зокрема російський інтернет-провайдер "Міранда" демонтував центральний вузол із телерадіо центру. Надалі росіяни планують залишити місто повністю без зв’язку, теле- та радіомовлення".

Реклама:

Деталі: У спротиві вважають, що таким чином росіяни намагаються інформаційно ізолювати Херсон, щоб не дозволити партизанам передавати інформацію ЗСУ під час контрнаступальних дій.

Центр національного спротиву закликає херсонців за можливості покинути тимчасово окуповані території та виїхати на підконтрольну Києву територію.

За даними ЦНС, окупанти готують провокації в Херсоні, щоб звинуватити ЗСУ у воєнних злочинах.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: Херсонокупаціямобільний зв'язок
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
Усі новини...
Реклама: