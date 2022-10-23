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Окупанти блокують зв'язок у Херсоні, щоб ізолювати місто – Спротив

Ірина БалачукНеділя, 23 жовтня 2022, 12:39
Фото pixabay.com

Російські загарбники у Херсоні блокують зв'язок і демонтують обладнання з телецентру, щоб завадити місцевому піділлю передавати інформацію Збройним силам України.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно ЦНС: "За даними херсонського підпілля, росіяни демонтують телекомунікаційне обладнання з телецентру. Зокрема російський інтернет-провайдер "Міранда" демонтував центральний вузол із телерадіо центру. Надалі росіяни планують залишити місто повністю без зв’язку, теле- та радіомовлення".

Деталі: У спротиві вважають, що таким чином росіяни намагаються інформаційно ізолювати Херсон, щоб не дозволити партизанам передавати інформацію ЗСУ під час контрнаступальних дій.

Центр національного спротиву закликає херсонців за можливості покинути тимчасово окуповані території та виїхати на підконтрольну Києву територію.

За даними ЦНС, окупанти готують провокації в Херсоні, щоб звинуватити ЗСУ у воєнних злочинах.

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Теми: Херсонокупаціямобільний зв'язок
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