Оккупанты блокируют связь в Херсоне, чтобы изолировать город – Сопротивление
Российские захватчики в Херсоне блокируют связь и демонтируют оборудование из телецентра, чтобы помешать местному подолью передавать информацию Вооруженным силам Украины.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно ЦНС: "По данным херсонского подполья, россияне демонтируют телекоммуникационное оборудование из телецентра. В частности, российский интернет-провайдер "Миранда" демонтировал центральный узел с телерадиоцентра. В дальнейшем россияне планируют оставить город полностью без связи, теле- и радиовещания".
Детали: В сопротивлении считают, что таким образом россияне пытаются информационно изолировать Херсон, чтобы не позволять партизанам передавать информацию ВСУ во время контрнаступательных действий.
Центр национального сопротивления призывает херсонцев по возможности покинуть временно оккупированные территории и выехать на подконтрольную Киеву территорию.
По данным ЦНС, оккупанты готовят провокации в Херсоне, чтобы обвинить ВСУ в военных преступлениях.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что российские оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации области.
- Представители оккупационной "администрации" Херсона и области заявили, что планируют вывезти порядка 50-60 тысяч жителей из 4 правобережных районов области на левый берег Днепра или в Россию в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.
- Коллаборант Владимир Сальдо заявил, что так называемое руководство Херсонской области решило перебраться на левый берег в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.
- Генеральный штаб ВСУ прогнозировал, что российское военное руководство может забрать с правого берега Днепра в Херсонской области опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом.