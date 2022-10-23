Оккупанты блокируют связь в Херсоне, чтобы изолировать город – Сопротивление

Российские захватчики в Херсоне блокируют связь и демонтируют оборудование из телецентра, чтобы помешать местному подолью передавать информацию Вооруженным силам Украины.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно ЦНС: "По данным херсонского подполья, россияне демонтируют телекоммуникационное оборудование из телецентра. В частности, российский интернет-провайдер "Миранда" демонтировал центральный узел с телерадиоцентра. В дальнейшем россияне планируют оставить город полностью без связи, теле- и радиовещания".

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Детали: В сопротивлении считают, что таким образом россияне пытаются информационно изолировать Херсон, чтобы не позволять партизанам передавать информацию ВСУ во время контрнаступательных действий.

Центр национального сопротивления призывает херсонцев по возможности покинуть временно оккупированные территории и выехать на подконтрольную Киеву территорию.

По данным ЦНС, оккупанты готовят провокации в Херсоне, чтобы обвинить ВСУ в военных преступлениях.

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