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У Норвегії розкрили справжнє ім'я "бразильського вченого", підозрюваного в шпигунстві на РФ

"Українська правда"Субота, 29 жовтня 2022, 04:44
У Норвегії розкрили справжнє ім'я бразильського вченого, підозрюваного в шпигунстві на РФ
ФОТО: @christogrozev

Справжнє ім'я арештованого норвезькою поліцією співробітника університету Тромсе за підозрою в шпигунстві на користь РФ - Михайло Валерійович Міхушин, 1978 року народження.

Джерело: NRK, розслідувач  міжнародної розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозєв

Деталі: Фейковим іменем чоловіка було Хосе Ассіс Джаммарія (нібито 1984 року народження). Він видавав себе за громадянина Бразилії. В університеті він був запрошеним дослідником, де входив до дослідницької групи "Сіра зона", що займається такими темами, як соціальне забезпечення і гібридні загрози.

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Поліція зазначає, що обвинувачений вирішив відповісти англійською мовою під час зустрічі в суді, незважаючи на те, що був присутній перекладач з португальської мови.

Христо Грозєв повідомив, що вперше Міхушин з’явився під ім'ям Хосе у 2006 році, коли подав заяву на отримання бразильського паспорта та номера соціального страхування, стверджуючи, що його мама з Бразилії. Зазначається, що 2006 рік - це рік, коли щонайменше троє інших нелегалів ГРУ - одна з яких Марія Адела Кульфельд, або Ольга Колобова - отримали або намагалися отримати південноамериканське громадянство.

Розслідувачі з'ясували електронну скриньку "Хосе" для подачі заявки на роботу в університеті. У 2012 ця електронна пошта була зламана через Linked-in, і розслідувачі знайшли пароль, який був для цього використаний. Вони перевірили, які інші облікові записи використовували той самий пароль і були зламані за ці роки, і знайшли   кластер з 24 акаунтів, 4 з яких виділялися. Серед них було два акаунти на російських платформах і обидва мали в назві слова/поняття, пов'язані з Бразилією або Португалією: AgrandeFamilia є/був популярним бразильським ситкомом, а Mika_Invasor дослівно означає "Михайло-Загарбник". Електронні поштові скриньки mika-invasor використовувалися для ICQ і LiveJournal - якими "майже буквально ніхто з колишнього СРСР не користувався протягом останніх 15 років".

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Журналісти отримали фото Михайла на водійських правах.

Зазначається, що Міхушин зареєстрований за адресою гуртожитку академії ГРУ, що, як стверджується, означає, що він щонайменше полковник. Зазначається, що його також розшукують за несплату податку на нерухомість. Він їздив до Росії і назад, незважаючи на те, що тривалий час працював під прикриттям. Зокрема він був у Росії в червні 2015 року, а за 4 місяці агітував за Нову демократичну партію Канади. Він також відвідав Росію в червні 2020 року, де, як зазначається, купив собі самокат.

Чоловікові інкримінують статтю 121 Кримінального кодексу – незаконна розвідка, яка може завдати шкоди фундаментальним національним інтересам. Його також підозрюють у незаконній розвідці, яка може завдати шкоди інтересам безпеки інших держав.

Теми: РосіяНорвегіярозвідка
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