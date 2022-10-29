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У Норвегії розкрили справжнє ім'я "бразильського вченого", підозрюваного в шпигунстві на РФ

"Українська правда"Субота, 29 жовтня 2022, 04:44
ФОТО: @christogrozev

Справжнє ім'я арештованого норвезькою поліцією співробітника університету Тромсе за підозрою в шпигунстві на користь РФ - Михайло Валерійович Міхушин, 1978 року народження.

Джерело: NRK, розслідувач  міжнародної розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозєв

Деталі: Фейковим іменем чоловіка було Хосе Ассіс Джаммарія (нібито 1984 року народження). Він видавав себе за громадянина Бразилії. В університеті він був запрошеним дослідником, де входив до дослідницької групи "Сіра зона", що займається такими темами, як соціальне забезпечення і гібридні загрози.

Поліція зазначає, що обвинувачений вирішив відповісти англійською мовою під час зустрічі в суді, незважаючи на те, що був присутній перекладач з португальської мови.

Христо Грозєв повідомив, що вперше Міхушин з’явився під ім'ям Хосе у 2006 році, коли подав заяву на отримання бразильського паспорта та номера соціального страхування, стверджуючи, що його мама з Бразилії. Зазначається, що 2006 рік - це рік, коли щонайменше троє інших нелегалів ГРУ - одна з яких Марія Адела Кульфельд, або Ольга Колобова - отримали або намагалися отримати південноамериканське громадянство.

Розслідувачі з'ясували електронну скриньку "Хосе" для подачі заявки на роботу в університеті. У 2012 ця електронна пошта була зламана через Linked-in, і розслідувачі знайшли пароль, який був для цього використаний. Вони перевірили, які інші облікові записи використовували той самий пароль і були зламані за ці роки, і знайшли   кластер з 24 акаунтів, 4 з яких виділялися. Серед них було два акаунти на російських платформах і обидва мали в назві слова/поняття, пов'язані з Бразилією або Португалією: AgrandeFamilia є/був популярним бразильським ситкомом, а Mika_Invasor дослівно означає "Михайло-Загарбник". Електронні поштові скриньки mika-invasor використовувалися для ICQ і LiveJournal - якими "майже буквально ніхто з колишнього СРСР не користувався протягом останніх 15 років".

Журналісти отримали фото Михайла на водійських правах.

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Зазначається, що Міхушин зареєстрований за адресою гуртожитку академії ГРУ, що, як стверджується, означає, що він щонайменше полковник. Зазначається, що його також розшукують за несплату податку на нерухомість. Він їздив до Росії і назад, незважаючи на те, що тривалий час працював під прикриттям. Зокрема він був у Росії в червні 2015 року, а за 4 місяці агітував за Нову демократичну партію Канади. Він також відвідав Росію в червні 2020 року, де, як зазначається, купив собі самокат.

Чоловікові інкримінують статтю 121 Кримінального кодексу – незаконна розвідка, яка може завдати шкоди фундаментальним національним інтересам. Його також підозрюють у незаконній розвідці, яка може завдати шкоди інтересам безпеки інших держав.

Теми: РосіяНорвегіярозвідка
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