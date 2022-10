У Норвегії розкрили справжнє ім'я "бразильського вченого", підозрюваного в шпигунстві на РФ

Справжнє ім'я арештованого норвезькою поліцією співробітника університету Тромсе за підозрою в шпигунстві на користь РФ - Михайло Валерійович Міхушин, 1978 року народження.

Джерело: NRK, розслідувач міжнародної розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозєв

Деталі: Фейковим іменем чоловіка було Хосе Ассіс Джаммарія (нібито 1984 року народження). Він видавав себе за громадянина Бразилії. В університеті він був запрошеним дослідником, де входив до дослідницької групи "Сіра зона", що займається такими темами, як соціальне забезпечення і гібридні загрози.

Поліція зазначає, що обвинувачений вирішив відповісти англійською мовою під час зустрічі в суді, незважаючи на те, що був присутній перекладач з португальської мови.

Христо Грозєв повідомив, що вперше Міхушин з’явився під ім'ям Хосе у 2006 році, коли подав заяву на отримання бразильського паспорта та номера соціального страхування, стверджуючи, що його мама з Бразилії. Зазначається, що 2006 рік - це рік, коли щонайменше троє інших нелегалів ГРУ - одна з яких Марія Адела Кульфельд, або Ольга Колобова - отримали або намагалися отримати південноамериканське громадянство.

Розслідувачі з'ясували електронну скриньку "Хосе" для подачі заявки на роботу в університеті. У 2012 ця електронна пошта була зламана через Linked-in, і розслідувачі знайшли пароль, який був для цього використаний. Вони перевірили, які інші облікові записи використовували той самий пароль і були зламані за ці роки, і знайшли кластер з 24 акаунтів, 4 з яких виділялися. Серед них було два акаунти на російських платформах і обидва мали в назві слова/поняття, пов'язані з Бразилією або Португалією: AgrandeFamilia є/був популярним бразильським ситкомом, а Mika_Invasor дослівно означає "Михайло-Загарбник". Електронні поштові скриньки mika-invasor використовувалися для ICQ і LiveJournal - якими "майже буквально ніхто з колишнього СРСР не користувався протягом останніх 15 років".

Журналісти отримали фото Михайла на водійських правах.

So how do we know Norway's allegation of his name is correct? Well we got Mikhail's drivers' license photo. And here you go: Microsoft Azur (and our eyes) confirm it's the same person. Mikhail on the left, "Jose" on the right (literally and figuratively, check that T-shirt) pic.twitter.com/MF4HDbCKlM