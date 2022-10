В Норвегии раскрыли настоящее имя "бразильского ученого", подозреваемого в шпионаже на РФ

Настоящее имя арестованного норвежской полицией сотрудника университета Тромсе по подозрению в шпионаже в пользу РФ - Михаил Валерьевич Михушин, 1978 года рождения.

Источник: NRK, расследователь международной расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев

Детали: Фейковым именем мужчины было Хосе Ассис Джаммария (якобы 1984 года рождения). Он выдавал себя за гражданина Бразилии. В университете он был приглашенным исследователем, где входил в исследовательскую группу "Серая зона", занимающуюся такими темами, как социальное обеспечение и гибридные угрозы.

Полиция отмечает, что обвиняемый решил ответить на английском языке во время встречи в суде, несмотря на то, что присутствовал переводчик с португальского языка.

Христо Грозев сообщил, что впервые Михушин появился под именем Хосе в 2006 году, когда подал заявление на получение бразильского паспорта и номера социального страхования, утверждая, что его мама из Бразилии. Отмечается, что 2006 год - это год, когда по меньшей мере трое других нелегалов ГРУ - одна из которых Мария Адела Кульфельд, или Ольга Колобова - получили или пытались получить южноамериканское гражданство.

Расследователи выяснили электронный ящик "Хосе" для подачи заявки на работу в университете. В 2012 эта электронная почта была взломана через Linked-in, и расследователи нашли пароль, который был для этого использован. Они проверили, какие другие учетные записи использовали тот же пароль и были взломаны за эти годы, и нашли кластер из 24 аккаунтов, 4 из которых выделялись. Среди них было два аккаунта на российских платформах и оба имели в названии слова/понятия, связанные с Бразилией или Португалией: AgrandeFamilia является/был популярным бразильским ситкомом, а Mika_Invasor дословно означает "Михаил-захватчик". Электронные почтовые ящики mika-invasor использовались для ICQ и LiveJournal - которыми "почти буквально никто из бывшего СССР не пользовался в течение последних 15 лет".

Журналисты получили фото Михаила на водительских правах.

So how do we know Norway's allegation of his name is correct? Well we got Mikhail's drivers' license photo. And here you go: Microsoft Azur (and our eyes) confirm it's the same person. Mikhail on the left, "Jose" on the right (literally and figuratively, check that T-shirt) pic.twitter.com/MF4HDbCKlM