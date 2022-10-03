Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни посилили мобілізацію на окупованих землях України

Альона Мазуренко Понеділок, 3 жовтня 2022, 04:21
Росіяни посилили мобілізацію на окупованих землях України

На тимчасово окупованих територіях окупанти здійснюють мобілізацію, росіяни складають списки чоловіків призовного віку.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях продовжуються заходи з мобілізації, в ході яких окупаційні війська здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку".

Реклама:

Деталі: Крім того, на блокпостах росіяни посилили перевірку документів, виїзди з підконтрольних росіянам територій максимально ускладнені.

Росіяни вимагають безкінечний перелік документів, влаштовують довготривалі огляди транспортних засобів та речей, вилучають гаджети та інші коштовні предмети, гроші, змушують чекати результатів перевірки від кільканадцяти годин до 7-10 діб і часто просто розвертають автівку в зворотному напрямку.

Теми: окупаціявійнамобілізаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
окупація
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Останні новини
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
Усі новини...
Реклама: