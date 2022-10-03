Росіяни посилили мобілізацію на окупованих землях України

На тимчасово окупованих територіях окупанти здійснюють мобілізацію, росіяни складають списки чоловіків призовного віку.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях продовжуються заходи з мобілізації, в ході яких окупаційні війська здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку".

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Деталі: Крім того, на блокпостах росіяни посилили перевірку документів, виїзди з підконтрольних росіянам територій максимально ускладнені.

Росіяни вимагають безкінечний перелік документів, влаштовують довготривалі огляди транспортних засобів та речей, вилучають гаджети та інші коштовні предмети, гроші, змушують чекати результатів перевірки від кільканадцяти годин до 7-10 діб і часто просто розвертають автівку в зворотному напрямку.