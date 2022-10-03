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Донеччина: в Часовому Яру одна людина залишається під завалами гуртожитку

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 жовтня 2022, 11:00
Донеччина: в Часовому Яру одна людина залишається під завалами гуртожитку
руйнування на Донеччині. фото з FB Кириленка

В ніч на 3 жовтня російські окупанти обстрілювали території громад Донеччини вздовж лінії фронту від Авдіївки до Сіверська, а також завдали удару по відносному тилу.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова: "На Донецькому напрямку росіяни стріляли по Авдіївській та Очеретинській громадах. В Авдіївці були поодинокі прильоти по старій частині міста, в Очеретинській громаді – ударили по Желанному та обстріляли Кам’янку. За попередньою інформацією, без постраждалих.

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На Горлівському напрямку найбільше постраждала Часовоярська громада – росіяни поцілили у гуртожиток навчального закладу в Часовому Яру, щонайменше 1 людина перебуває під завалами".

Деталі: За словами Кириленка, в Часовому Яру триває рятувальна операція.

Також гучно було в Одрадівці та на станції Майорськ Світлодарської громади.

ВІДЕО ДНЯ

На Лисичанському напрямку відбувалися постійні обстріли Сіверська та Серебрянки. Інформація щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюється.

Також вдосвіта росіяни завдали ракетного удару по Краматорську – влучили у будівлю підприємства, без постраждалих.

Теми: Донецька областьвійна
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