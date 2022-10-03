Донеччина: в Часовому Яру одна людина залишається під завалами гуртожитку

руйнування на Донеччині. фото з FB Кириленка

В ніч на 3 жовтня російські окупанти обстрілювали території громад Донеччини вздовж лінії фронту від Авдіївки до Сіверська, а також завдали удару по відносному тилу.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова: "На Донецькому напрямку росіяни стріляли по Авдіївській та Очеретинській громадах. В Авдіївці були поодинокі прильоти по старій частині міста, в Очеретинській громаді – ударили по Желанному та обстріляли Кам’янку. За попередньою інформацією, без постраждалих.

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На Горлівському напрямку найбільше постраждала Часовоярська громада – росіяни поцілили у гуртожиток навчального закладу в Часовому Яру, щонайменше 1 людина перебуває під завалами".

Деталі: За словами Кириленка, в Часовому Яру триває рятувальна операція.

Також гучно було в Одрадівці та на станції Майорськ Світлодарської громади.

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На Лисичанському напрямку відбувалися постійні обстріли Сіверська та Серебрянки. Інформація щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюється.

Також вдосвіта росіяни завдали ракетного удару по Краматорську – влучили у будівлю підприємства, без постраждалих.