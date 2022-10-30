Данилов о заявлениях РФ относительно удара с "зернового" судна: Бред и паранойя
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал бредом заявления России о том, что беспилотники по кораблям Черноморского флота в Севастополе 29 октября запустили с гражданского судна, которое использовалось в рамках зерновой сделки.
Источник: Данилов в эфире телемарафона
Прямая речь: "Бред, параноидальная какая-то вещь. Обострение, видимо, осеннее у представителей РФ.
Это просто невозможно. Те корабли, которые выходят с зерном, не имеют никакого отношения к процессам, которые происходили в нашей стране, в оккупированной ее части под названием Крым.
То, что они постоянно что-то придумывают – параноидальные вещи, чем дальше, тем больше".
Детали: Данилов также высказал мнение, что приостановление участия РФ в зерновой сделке является шантажом накануне заседания G20.
"Надо понимать, что это обычный шантаж РФ. 15 ноября должна состояться встреча Большой двадцатки. Будет ли там присутствовать Россия как страна и президент РФ – это под большим вопросом... Для того, чтобы шантажировать не только нашу страну, а мир, они придумали себе, что они выходят из так называемого гуманитарного коридора", - сказал секретарь СНБО.
Что предшествовало: 30 октября в Минобороны России заявили, что на основании анализа навигационных модулей морских беспилотников, атаковавших корабли Черноморского флота 29 октября, предполагают запуск этих беспилотников с борта гражданского судна в районе Одессы, которое использовалось в рамках зерновой инициативы.
Предыстория:
- 29 октября в оккупированном Севастополе сообщили о взрывах. Российское Минобороны заявило, якобы Вооруженные силы в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь. Оборонное ведомство РФ подтвердило повреждение морского тральщика "Иван Голубец".
- Позже стало известно, что по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ были поражены беспилотниками 29 октября, в частности флагман "Адмирал Макаров".
- Минобороны России обвинило военных ВМС Британии в планировании и реализации якобы "терактов" на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Оно заявило, что подготовка "нападения" на Севастополь осуществлялась под руководством членов ВМС Британии, которые якобы находятся в украинском Очакове.
- Силы обороны юга предполагают, что причиной субботних взрывов в оккупированном Севастополе могли стать неудачные запуски российскими захватчиками ракет противовоздушной обороны.
- Министерство иностранных дел России объявило, что Россия на неопределенный срок приостанавливает свое участие в зерновой сделке.