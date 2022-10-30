Данилов о заявлениях РФ относительно удара с "зернового" судна: Бред и паранойя

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал бредом заявления России о том, что беспилотники по кораблям Черноморского флота в Севастополе 29 октября запустили с гражданского судна, которое использовалось в рамках зерновой сделки.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Бред, параноидальная какая-то вещь. Обострение, видимо, осеннее у представителей РФ.

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Это просто невозможно. Те корабли, которые выходят с зерном, не имеют никакого отношения к процессам, которые происходили в нашей стране, в оккупированной ее части под названием Крым.

То, что они постоянно что-то придумывают – параноидальные вещи, чем дальше, тем больше".

Детали: Данилов также высказал мнение, что приостановление участия РФ в зерновой сделке является шантажом накануне заседания G20.

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"Надо понимать, что это обычный шантаж РФ. 15 ноября должна состояться встреча Большой двадцатки. Будет ли там присутствовать Россия как страна и президент РФ – это под большим вопросом... Для того, чтобы шантажировать не только нашу страну, а мир, они придумали себе, что они выходят из так называемого гуманитарного коридора", - сказал секретарь СНБО.

Что предшествовало: 30 октября в Минобороны России заявили, что на основании анализа навигационных модулей морских беспилотников, атаковавших корабли Черноморского флота 29 октября, предполагают запуск этих беспилотников с борта гражданского судна в районе Одессы, которое использовалось в рамках зерновой инициативы.

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