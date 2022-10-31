Від масованих ранкових атак Росії постраждали 13 українців
Понеділок, 31 жовтня 2022, 13:17
Станом на 11:30 було відомо про 13 постраждалих внаслідок ранкових ракетних ударів Росії по території України.
Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram
Пряма мова Клименка: "На даний момент ми маємо 13 осіб, які травмовані внаслідок сьогоднішніх атак Російської Федерації.
І ми, звичайно, будемо разом з СБУ, з прокуратурою встановлювати ті збитки і фіксувати ті злочини, які були скоєні сьогодні на території нашої країни".
Деталі: У Черкаській області внаслідок ракетних ударів по об'єкту енергетичної інфраструктури чотири людини постраждали, вони у лікарні, повідомив Ігор Табурець.
Передісторія:
- Вранці 31 жовтня російські війська завдали масованого удару по території України. Це третій понеділок поспіль РФ масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України.
- Сили ППО збили 44 ракети, однак усе одно було пошкоджено 18 об'єктів у 10 регіонах України, більшість із них – енергетичні.
- У Києві влучань вдалося уникнути, але через ситуацію на Київщині столиці сталися перебої зі світлом та водою.
- Не всюди Росія досягла цілей, але загалом удари було завдано по Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Львівській, Черкаській, Чернівецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській областях. "Прильоти" зафіксовано в Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Чернівецькій, Черкаській, Харківській областях, на Вінничині збита ракета впала на цивільні об’єкти.
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