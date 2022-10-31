Від масованих ранкових атак Росії постраждали 13 українців

Станом на 11:30 було відомо про 13 постраждалих внаслідок ранкових ракетних ударів Росії по території України.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram

Пряма мова Клименка: "На даний момент ми маємо 13 осіб, які травмовані внаслідок сьогоднішніх атак Російської Федерації.

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І ми, звичайно, будемо разом з СБУ, з прокуратурою встановлювати ті збитки і фіксувати ті злочини, які були скоєні сьогодні на території нашої країни".

Деталі: У Черкаській області внаслідок ракетних ударів по об'єкту енергетичної інфраструктури чотири людини постраждали, вони у лікарні, повідомив Ігор Табурець.

Передісторія: