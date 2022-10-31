От массированных утренних атак России пострадали 13 украинцев

По состоянию на 11:30 было известно о 13 пострадавших в результате утренних ракетных ударов России по территории Украины.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире общенационального телемарафона, начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь Клименко: "На данный момент мы имеем 13 человек, которые травмированы в результате сегодняшних атак Российской Федерации.

И мы, конечно, будем вместе с СБУ, с прокуратурой устанавливать те убытки и фиксировать те преступления, которые были совершены сегодня на территории нашей страны".

Детали: В Черкасской области в результате ракетных ударов по объекту энергетической инфраструктуры четыре человека пострадали, они в больнице, сообщил Игорь Табурец.

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