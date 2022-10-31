От массированных утренних атак России пострадали 13 украинцев
Понедельник, 31 октября 2022, 12:17
По состоянию на 11:30 было известно о 13 пострадавших в результате утренних ракетных ударов России по территории Украины.
Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире общенационального телемарафона, начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram
Прямая речь Клименко: "На данный момент мы имеем 13 человек, которые травмированы в результате сегодняшних атак Российской Федерации.
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И мы, конечно, будем вместе с СБУ, с прокуратурой устанавливать те убытки и фиксировать те преступления, которые были совершены сегодня на территории нашей страны".
Детали: В Черкасской области в результате ракетных ударов по объекту энергетической инфраструктуры четыре человека пострадали, они в больнице, сообщил Игорь Табурец.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 31 октября российские войска нанесли массированный удар по территории Украины. Это третий понедельник подряд РФ массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины.
- Силы ПВО сбили 44 ракеты, однако все равно было повреждено 18 объектов в 10 регионах Украины, большинство из них – энергетические.
- В Киеве попаданий удалось избежать, но из-за ситуации на Киевщине столицы произошли перебои со светом и водой.
- Не везде Россия достигла целей, но в целом удары были нанесены по Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Черкасской, Черновицкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской областям. "Прилеты" зафиксированы в Киевской, Кировоградской, Запорожской, Черновицкой, Черкасской, Харьковской областях, в Винницкой области сбитая ракета упала на гражданские объекты.