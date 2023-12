Президент Литви - Маску: Коли хтось краде колеса вашої Tesla, це не робить його власником

Президент Литви Гітанас Науседа відповів американському бізнесмену Ілону Маску, який запропонував Україні відмовитися від Криму і проголосити нейтралітет для завершення війни з Росією.

Про це Науседа написав у Twitter, пише "Європейська правда".

"Шановний Ілоне Маск, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить його законним власником автомобіля чи коліс. Хоча вони стверджують, що разом проголосували за це. Просто кажу", - зазначив президент Литви.

Реклама:

Dear @elonmusk, when someone tries to steal the wheels of your Tesla, it doesn't make them legal owner of the car or of the wheels. Even though they claim both voted in favor of it. Just saying. https://t.co/0eEjCydqu1