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Президент Литви - Маску: Коли хтось краде колеса вашої Tesla, це не робить його власником

"Європейська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 07:53

Президент Литви Гітанас Науседа відповів американському бізнесмену Ілону Маску, який запропонував Україні відмовитися від Криму і проголосити нейтралітет для завершення війни з Росією.

Про це Науседа написав у Twitter, пише "Європейська правда".

"Шановний Ілоне Маск, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить його законним власником автомобіля чи коліс. Хоча вони стверджують, що разом проголосували за це. Просто кажу", - зазначив президент Литви.

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Нагадаємо, засновник Tesla Ілон Маск виклав у Twitter опитування, в якому запропонував для "миру між Україною та Росією" визнати російську анексію Криму та провести на окупованих територія вибори "під наглядом ООН".

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За деякий час Маск виклав нове опитування, де запропонував визначити на повторному референдумі приналежність не лише анексованого Криму, але й Донбасу.

Твіти американського винахідника викликали хвилю критики, зокрема і з боку представників української влади.

Теми: МаскУкраїнаКримЛитва
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