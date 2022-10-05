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Гендиректор МАГАТЕ вирушив до Києва для переговорів про ЗАЕС

"Європейська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 18:46

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі в середу повідомив, що вирушив до Києва для переговорів про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"На шляху до Києва для важливих зустрічей. Потреба в зоні ядерної безпеки та захисту довкола Запорізької атомної електростанції зараз як ніколи нагальна", – написав Ґроссі у Twitter, виклавши фото біля поїзда "Укрзалізниці".

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Очікується, що наступного тижня гендиректор МАГАТЕ також вирушить для переговорів щодо ЗАЕС до Москви, де якраз недавно оголосили про її "націоналізацію".

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Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції.

Після цього Рафаель Ґроссі закликав негайно припинити обстріли в районі окупованої Запорізької АЕС і створити "зону безпеки" довкола неї, наголошуючи, що перебої з електропостачанням станції підвищують загрозу аварії.

А рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.

Теми: МАГАТЕЗАЕСКиїв
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