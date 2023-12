Гендиректор МАГАТЕ вирушив до Києва для переговорів про ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі в середу повідомив, що вирушив до Києва для переговорів про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"На шляху до Києва для важливих зустрічей. Потреба в зоні ядерної безпеки та захисту довкола Запорізької атомної електростанції зараз як ніколи нагальна", – написав Ґроссі у Twitter, виклавши фото біля поїзда "Укрзалізниці".

On our way to Kyiv for important meetings. The need for a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is now more urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai