Гендиректор МАГАТЕ вирушив до Києва для переговорів про ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі в середу повідомив, що вирушив до Києва для переговорів про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"На шляху до Києва для важливих зустрічей. Потреба в зоні ядерної безпеки та захисту довкола Запорізької атомної електростанції зараз як ніколи нагальна", – написав Ґроссі у Twitter, виклавши фото біля поїзда "Укрзалізниці".

Реклама:

On our way to Kyiv for important meetings. The need for a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is now more urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 5, 2022

Очікується, що наступного тижня гендиректор МАГАТЕ також вирушить для переговорів щодо ЗАЕС до Москви, де якраз недавно оголосили про її "націоналізацію".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції.

Після цього Рафаель Ґроссі закликав негайно припинити обстріли в районі окупованої Запорізької АЕС і створити "зону безпеки" довкола неї, наголошуючи, що перебої з електропостачанням станції підвищують загрозу аварії.

А рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.