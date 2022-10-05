Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ відбили атаки біля 5 населених пунктів, вразили 12 районів скупчення загарбників – Генштаб

Станіслав ПогоріловСереда, 5 жовтня 2022, 18:50
Фото: Генштаб ЗСУ

За поточну добу Збройні сили відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Новомихайлівка.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Ракетні війська і артилерія уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також десять інших важливих об’єктів ворога.

Авіація протягом доби завдала понад десять ударів. Підтверджено ураження 9 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили сім ворожих БпЛА. Шість із них - іранського виробництва.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Голишівське та Писарівка Сумської області;

ВІДЕО ДНЯ

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Івашки, Гур’їв Козачок, Уди, Рідкодуб, Вовчанськ та Дворічна;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Ківшарівка, Кам’янка, Новолюбівка, Терни, Торське, Іванівка, Серебрянка, Спірне та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Зайцеве, Одрадівка, Нью-Йорк та Юр’ївка;

на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів в районах населених пунктів Володимирівка, Новосілка, Времівка, Шахтарське, Золота Нива, Пречистівка, Павлівка, Веселе, Червоне, Дорожнянка та Мала Токмачка.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує здійснювати заходи з перегрупування та відведення своїх підрозділів. Обстріляв понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Велике Артакове, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Новогреднєве, Сухий Ставок, Луч, Степова Долина, Солдатське, Правдине та Мирне.

Теми: війнаУкраїнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Нідерланди допускають запуск родовища Гронінген, яке може замінити газ з РФ у Європі

фотоЗапоріжжя: РФ вдарила ракетами по багатоповерхівках, є загибла і постраждалі

ISW: Контрнаступ на Харківщині ще не досяг піку

Українські бійці звільнили шість населених пунктів Луганщини – ОВА

Розвідка США вважає, що за вбивством Дугіної стоїть українська влада – ЗМІ

Зеленський запропонував Раді звільнити голову НБУ Шевченка

Усі новини...
війна
Чехія передасть Україні важку техніку – міністерка оборони
На деокупованій Харківщині знайшли тіла, закатовані спецназом РФ
П'ять місяців роботи United24: сума внесків наблизилась до 200 мільйонів доларів
Останні новини
11:36
Литовські прикордонники за добу розвернули на кордоні 122 "мігрантів Лукашенка"
11:35
США можуть послабити санкції проти Венесуели в обмін на видобуток та постачання нафти – WSJ
11:25
Тривають бойові дії на Донеччині, відбито атаки окупантів на Луганщині – ОВА
11:18
"Зелений" газ з відходів: коли біометан допоможе Україні стати енергонезалежною
11:08
"Найтяжче – травмовані діти": як фельдшер рятував постраждалих під обстрілами у Чернігові
10:57
Болдуїн та сім'я вбитої ним Гатчінс досягли домовленості
10:56
Лондонська біржа металів заблокувала нові поставки міді й цинку від російського гіганта
10:56
Як партизани допомагають ЗСУ і лякають ФСБ – ЧЕСНО
10:47
Три чверті американців за подальшу підтримку України всупереч погрозам РФ
10:46
фотоКінологи-нацгвардійці показали, як тренують чотирилапих напарників
Усі новини...