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ЗСУ відбили атаки біля 5 населених пунктів, вразили 12 районів скупчення загарбників – Генштаб

Станіслав ПогоріловСереда, 5 жовтня 2022, 18:50
ЗСУ відбили атаки біля 5 населених пунктів, вразили 12 районів скупчення загарбників – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За поточну добу Збройні сили відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Новомихайлівка.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Ракетні війська і артилерія уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також десять інших важливих об’єктів ворога.

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Авіація протягом доби завдала понад десять ударів. Підтверджено ураження 9 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили сім ворожих БпЛА. Шість із них - іранського виробництва.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

ВІДЕО ДНЯ

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Голишівське та Писарівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Івашки, Гур’їв Козачок, Уди, Рідкодуб, Вовчанськ та Дворічна;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Ківшарівка, Кам’янка, Новолюбівка, Терни, Торське, Іванівка, Серебрянка, Спірне та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Зайцеве, Одрадівка, Нью-Йорк та Юр’ївка;

на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів в районах населених пунктів Володимирівка, Новосілка, Времівка, Шахтарське, Золота Нива, Пречистівка, Павлівка, Веселе, Червоне, Дорожнянка та Мала Токмачка.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує здійснювати заходи з перегрупування та відведення своїх підрозділів. Обстріляв понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Велике Артакове, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Новогреднєве, Сухий Ставок, Луч, Степова Долина, Солдатське, Правдине та Мирне.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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