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До Києва приїхала керівниця USAID

Олена РощінаЧетвер, 6 жовтня 2022, 11:51
До Києва приїхала керівниця USAID
Посол США Бріджит Брінк і голова USAID Саманта Павер, фото з Twitter Samantha Power

Голова Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер 6 жовтня прибула до Києва.

Джерело: Саманта Павер у Twitter

Пряма мова: "Я щойно приїхала до Києва, Україна. Це критичний момент для українського народу, адже він захищає свою свободу від жорстоких нападів, звільняє окуповані землі, готується до зими та зміцнює демократичні інститути й верховенство права".

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Деталі: Голова USAID зазначила, що ця організація – "з Україною" нині й завжди.

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На залізничному вокзалі Саманту Павер супроводжує посол США Бріджит Брінк.

Довідка: Як зазначається на сайті USAID Ukraine, ця організація попри війну підтримуватиме заходи зі зміцнення демократії та досконалих механізмів врядування, поліпшення систем охорони здоров'я та пом’якшення наслідків конфлікту в Україні. Її цікавить антикорупційна діяльність, сприяння економічному розвитку та енергетичній незалежності країни. 

Із початку повномасштабної війни Росії проти України USAID надав 9,88 мільярда доларів на розвиток і гуманітарну допомогу.

УП, уточнено
Теми: УкраїнаСШАвійна
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