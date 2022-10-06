До Києва приїхала керівниця USAID
Голова Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер 6 жовтня прибула до Києва.
Джерело: Саманта Павер у Twitter
Пряма мова: "Я щойно приїхала до Києва, Україна. Це критичний момент для українського народу, адже він захищає свою свободу від жорстоких нападів, звільняє окуповані землі, готується до зими та зміцнює демократичні інститути й верховенство права".
I have just arrived in Kyiv, Ukraine.— Samantha Power (@PowerUSAID) October 6, 2022
It is a critical moment for the Ukrainian people as they defend their freedom from brutal attack, liberate occupied land, prepare for winter, and strengthen democratic institutions & the rule of law. @USAID now & always #StandsWithUkraine pic.twitter.com/ZiL6bewRAv
Деталі: Голова USAID зазначила, що ця організація – "з Україною" нині й завжди.
На залізничному вокзалі Саманту Павер супроводжує посол США Бріджит Брінк.
Довідка: Як зазначається на сайті USAID Ukraine, ця організація попри війну підтримуватиме заходи зі зміцнення демократії та досконалих механізмів врядування, поліпшення систем охорони здоров'я та пом’якшення наслідків конфлікту в Україні. Її цікавить антикорупційна діяльність, сприяння економічному розвитку та енергетичній незалежності країни.
Із початку повномасштабної війни Росії проти України USAID надав 9,88 мільярда доларів на розвиток і гуманітарну допомогу.