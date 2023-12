До Києва приїхала керівниця USAID

Голова Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер 6 жовтня прибула до Києва.

Джерело: Саманта Павер у Twitter

Пряма мова: "Я щойно приїхала до Києва, Україна. Це критичний момент для українського народу, адже він захищає свою свободу від жорстоких нападів, звільняє окуповані землі, готується до зими та зміцнює демократичні інститути й верховенство права".

I have just arrived in Kyiv, Ukraine.



It is a critical moment for the Ukrainian people as they defend their freedom from brutal attack, liberate occupied land, prepare for winter, and strengthen democratic institutions & the rule of law. @USAID now & always #StandsWithUkraine pic.twitter.com/ZiL6bewRAv