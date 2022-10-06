Зеленський закликав країни НАТО показати, що "вони не бояться Росії"

Президент України Володимир Зеленський закликав держави НАТО "продемонструвати, що вони не бояться Росії".

Про це глава держави сказав у відеоінтерв'ю Інституту Лоуї в Австралії в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Зеленського запитали, чи отримав він якусь відповідь від НАТО і як швидко він очікує, що Альянс відреагує на заявку України про вступ.

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Зеленський сказав, що сьогодні важливо вибудувати "гарантії безпеки для всього світу, щоб ні в кого не було навіть думки стати автократичними, а навіть якщо ти автократичний, то не повинну бути жодної думки, що ти можеш завоювати інші території чи інші народи".

"Для цього ви маєте бути єдиними. І я гадаю, що без України НАТО не такий сильний союз, особливо на європейському континенті. Вважаю, що для міці на сході Європи це дуже важливий крок. Ми можемо запропонувати цей шанс НАТО. Ми вдячні за підтримку НАТО. Ми надаємо цю можливість у дуже важливу мить", – сказав Володимир Зеленський.

Він закликав партнерів по НАТО виявити рішучість щодо вступу України.

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"Не лише Україна має продемонструвати Росії свої сильні сторони, а й Альянс має продемонструвати, що вони не бояться Росії. Це питання до НАТО. Але я знаю, що всі розуміють, що гарантії безпеки для України – це те, що необхідно. І я думаю, що ми на цьому шляху. Ми обов'язково підемо цим шляхом. Наскільки швидко це буде, на жаль, залежить не лише від України", – додав глава держави.

Минулого тижня Володимир Зеленський оголосив, що Україна офіційно подає заявку на членство в НАТО після того, як Володимир Путін заявив, що анексує чотири українські області.

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