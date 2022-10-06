Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський закликав країни НАТО показати, що "вони не бояться Росії"

"Європейська правда"Четвер, 6 жовтня 2022, 13:54
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський закликав держави НАТО "продемонструвати, що вони не бояться Росії".

Про це глава держави сказав у відеоінтерв'ю Інституту Лоуї в Австралії в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Зеленського запитали, чи отримав він якусь відповідь від НАТО і як швидко він очікує, що Альянс відреагує на заявку України про вступ.

Зеленський сказав, що сьогодні важливо вибудувати "гарантії безпеки для всього світу, щоб ні в кого не було навіть думки стати автократичними, а навіть якщо ти автократичний, то не повинну бути жодної думки, що ти можеш завоювати інші території чи інші народи".

"Для цього ви маєте бути єдиними. І я гадаю, що без України НАТО не такий сильний союз, особливо на європейському континенті. Вважаю, що для міці на сході Європи це дуже важливий крок. Ми можемо запропонувати цей шанс НАТО. Ми вдячні за підтримку НАТО. Ми надаємо цю можливість у дуже важливу мить", – сказав Володимир Зеленський.

Він закликав партнерів по НАТО виявити рішучість щодо вступу України.

"Не лише Україна має продемонструвати Росії свої сильні сторони, а й Альянс має продемонструвати, що вони не бояться Росії. Це питання до НАТО. Але я знаю, що всі розуміють, що гарантії безпеки для України – це те, що необхідно. І я думаю, що ми на цьому шляху. Ми обов'язково підемо цим шляхом. Наскільки швидко це буде, на жаль, залежить не лише від України", – додав глава держави.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня Володимир Зеленський оголосив, що Україна офіційно подає заявку на членство в НАТО після того, як Володимир Путін заявив, що анексує чотири українські області.

Читайте також: Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про "швидкий вступ" до Альянсу.

Теми: НАТОЗеленськийУкраїнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗМІ: США ліквідували двох ватажків ІДІЛ

відеоОточення ОП отримує мільйони з бюджету за піар влади на каналі "Рада" – ЗМІ

Комітет Ради підтримав кандидатуру ексголови Ощадбанку Пишного на очільника НБУ

Зеленський закликав до превентивного тиску на РФ через ядерні погрози, у Росії істерика

Данілов відповів Матвієнко: Думайте не про переговори, а про захист у Гаазі

З російської частини в Херсоні втекла група "вкрай небезпечних" військових – ЗМІ

Усі новини...
НАТО
Генсек НАТО отримав заявку України на пришвидшений вступ до Альянсу – ОП
НАТО не бачить підготовки Росії до ядерних випробувань
Партія Орбана не дала призначити дату ратифікації членства Швеції і Фінляндії в НАТО
Останні новини
05:50
ISW: "Шахеди" не вплинуть на хід війни, росіяни використовують їх для терору
05:19
Байден — про погрози Путіна: Ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Карибської кризи
04:11
Командування: ЗСУ знищили 18 російських гаубиць і понад сотню військових
03:25
У Таїланді колишній поліцейський увірвався до дитсадка зі зброєю — загинули 23 дітей
02:28
ЗМІ: США ліквідували двох ватажків ІДІЛ
01:59
Пентагон: Наразі немає інформації, що Путін вирішив застосувати ядерну зброю
01:15
ВіДЕОПовітряні сили: ЗСУ збили два російські безпілотники
00:36
Сумщина: Росіяни обстріляли з САУ житловий масив, без постраждалих
23:46
Президентка Словаччини пожартувала про візит до "анексованого" Чехією Калінінграда
23:36
У США не підтверджують переговори з Польщею про спільне використання ядерної зброї
Усі новини...