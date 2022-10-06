Наркотики під виглядом комбікорму: на Харківщині викрили ділків

Працівники Державного бюро розслідування спільно з поліцією вилучили у Харкові понад 1,5 тонни соломки опійного маку.

Джерело: ДБР, прокуратура та поліція Харківщини

Деталі: За оперативними даними, ділки намагались налагодити у Харкові виготовлення наркотиків у промислових масштабах з метою розповсюдження зілля не лише у регіоні, а й у прифронтових районах.

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Для реалізації своїх злочинних намірів до обласного центру під виглядом комбікормів для тварин ділки переправили понад 1,5 тони соломки опійного маку.

За оцінкою поліції та бюро, з затриманої сировини можна було виготовити близько 100 тисяч доз наркотиків вартістю щонайменше 25 млн грн.

Працівники ДБР під час отримання вантажу затримали трьох осіб (віком 38, 41 та 42 роки). Наразі їм повідомлено про підозру в незаконному виробництві наркотиків.

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В ході подальших слідчих дій правоохоронці також виявили підпільний цех, де фасували сировину з метою подальшого збуту. Він був замаскований у одному з будинків приватного сектору Харкова.

Було вилучено ще близько 200 кг сировини і вже розфасованого та готового до збуту зілля, а також спеціальне обладнання.

Нині встановлюються джерела постачання наркотичного засобу. Слідство триває.