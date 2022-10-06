Наркотики под видом комбикорма: в Харьковской области разоблачили дельцов

Работники Государственного бюро расследования совместно с полицией изъяли в Харькове более 1,5 тонны соломки опийного мака.

Источник: ГБР, прокуратура и полиция Харьковщины

Детали: По оперативным данным, дельцы пытались наладить в Харькове изготовление наркотиков в промышленных масштабах с целью распространения зелья не только в регионе, но и в прифронтовых районах.

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Для реализации своих преступных намерений в областной центр под видом комбикормов для животных дельцы переправили более 1,5 тонны соломки опийного мака.

По оценке полиции и бюро, из задержанного сырья можно было изготовить около 100 тысяч доз наркотиков стоимостью не менее 25 млн грн.

Работники ГБР во время получения груза задержали трех человек (в возрасте 38, 41 и 42 года). Сейчас им сообщено о подозрении в незаконном производстве наркотиков.

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В ходе дальнейших следственных действий правоохранители также обнаружили подпольный цех, где фасовали сырье с целью дальнейшего сбыта. Он был замаскирован в одном из домов частного сектора Харькова.

Было изъято еще около 200 кг сырья и уже расфасованного и готового к сбыту зелья, а также специальное оборудование.

Сейчас устанавливаются источники поставки наркотического средства. Следствие продолжается.