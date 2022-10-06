Європарламент після анексії закликав до збільшення військової допомоги Україні

Депутати Європарламенту закликали усі країни та міжнародні організації беззастережно засудити фіктивні референдуми в Україні та спробу Росії захопити українські території силою.

Резолюцію з відповідним закликом ЄП схвалив у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу парламенту.

Документ схвалили 504 голосами проти 26, 36 депутатів утрималися.

Депутати Європарламенту заявляють, що результати фіктивних референдумів, проведених під дулом пістолета, з анексії Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей є недійсними, і закликають держави-члени ЄС вжити додаткові жорсткі санкції.

Крім того, депутати Європарламенту закликали держави-члени ЄС та інші країни, які підтримують Україну, значно збільшити свою військову допомогу, особливо в сферах, про які просив український уряд. Держави-члени, які вагаються, повинні надати свою справедливу частку необхідної військової допомоги, яка допоможе зупинити війну, додали депутати.

Нещодавні російські погрози застосувати ядерну зброю - безвідповідальні та небезпечні, попереджають депутати Європарламенту.

Вони закликають держави-члени та міжнародних партнерів підготувати швидку та рішучу відповідь, якщо Росія завдасть ядерного удару по Україні.

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Будь-яка спроба Росії подати удари по окупованих територіях як напад на саму Росію є незаконною та безпідставною, заявили у Європарламенті.

Депутати також засудили військову мобілізацію в Росії та заходи щодо примусу мешканців тимчасово окупованих територій України до служби у збройних силах РФ.

Депутати Європарламенту закликали до створення спеціального міжнародного трибуналу у справі про агресію проти України, "де Путін та всі російські цивільні та військові чиновники та їхні довірені особи, відповідальні за організацію, розв'язання та ведення війни в Україні, будуть притягнуті до відповідальності".

Як повідомлялося, глава Європарламенту Роберта Метсола вважає, що Європейський Союз має поставити Україні танки західного зразка.