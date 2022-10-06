ЗСУ за день відбили атаки біля 10 населених пунктів – зведення Генштабу
У четвер росіяни завдали 6 ракетних і 7 авіаударів, ЗСУ відбили атаки в районі 10 населених пунктів.
Джерело: зведення Генштабу станом на 18 годину
Деталі: Цієї доби окупанти завдали 6 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 23 обстріли з РСЗВ.
Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів. Серед інших це – Запоріжжя, Шепетівка, Сіверськ, Білогорівка, Ольгівське та Гоптівка.
Противник здійснював обстріли:
- на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Ясна Поляна і Блешня Чернігівської області та Середина Буда, Кияниця і Фотовиж Сумської області;
- на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Нескучне, Гатище та Вільхуватка;
- на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам’янське;
- на Бахмутському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Яковлівка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Зайцеве;
- на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Красногорівка, Первомайське, Парасковіївка, Піски та Новомихайлівка;
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних дій противник не проводив. Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Новоукраїнки, Времівки, Полтавки та Новополя.
- На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як тридцяти населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них – Правдине, Мирне, Киселівка, Кобзарці та Велике Артакове.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Яковлівка, Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Красногорівка, Побєда, Водяне та Любомирівка.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 5 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 БпЛА ворога, серед яких два Shahed-136 та один Mohajer-6.
Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 19 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 6 засобів артилерії.