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На Сумщині вводять масковий режим через Covid

Катерина ТищенкоЧетвер, 6 жовтня 2022, 22:30
ілюстративне фото Ельдара Сарахмана, УП

На Сумщині з 7 жовтня вводиться масковий режим через підвищення захворюваності на Covid.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram за підсумками засідання обласної комісії ТЕБ та НС

Дослівно: "Від 7 жовтня в Сумській області вводимо масковий режим через підвищену захворюваність на Covid. Він, нажаль, нікуди від нас не подівся".

Деталі: У відеозверненні Живицький повідомив про відповідне своє розпорядження і закликав мешканців області максимально дотримуватися протиепідемічних заходів.

"На жаль, у нас в області є люди, які вже зараз помирають від наслідків Covid", - сказав він.

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Теми: Сумська областьCovid-2019
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