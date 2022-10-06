На Сумщині вводять масковий режим через Covid

На Сумщині з 7 жовтня вводиться масковий режим через підвищення захворюваності на Covid.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram за підсумками засідання обласної комісії ТЕБ та НС

Дослівно: "Від 7 жовтня в Сумській області вводимо масковий режим через підвищену захворюваність на Covid. Він, нажаль, нікуди від нас не подівся".

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Деталі: У відеозверненні Живицький повідомив про відповідне своє розпорядження і закликав мешканців області максимально дотримуватися протиепідемічних заходів.

"На жаль, у нас в області є люди, які вже зараз помирають від наслідків Covid", - сказав він.