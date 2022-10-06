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На Сумщине вводят масочный режим из-за Covid

Катерина ТищенкоЧетверг, 6 октября 2022, 22:30
иллюстративное фото Эльдара Сарахмана, УП

В Сумской области с 7 октября вводится масочный режим из-за повышения заболеваемости Covid.

Источник: председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram по итогам заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС

Дословно: "С 7 октября в Сумской области вводим масочный режим из-за повышенной заболеваемости Covid. Он, к сожалению, никуда от нас не делся".

Детали: В видеообращении Живицкий сообщил о соответствующем своем распоряжении и призвал жителей области максимально соблюдать противоэпидемические мероприятия.

"К сожалению, у нас в области есть люди, которые уже сейчас умирают от последствий Covid", - сказал он.

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Темы: Сумская областьCovid-2019
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