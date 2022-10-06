На Сумщине вводят масочный режим из-за Covid

В Сумской области с 7 октября вводится масочный режим из-за повышения заболеваемости Covid.

Источник: председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram по итогам заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС

Дословно: "С 7 октября в Сумской области вводим масочный режим из-за повышенной заболеваемости Covid. Он, к сожалению, никуда от нас не делся".

Детали: В видеообращении Живицкий сообщил о соответствующем своем распоряжении и призвал жителей области максимально соблюдать противоэпидемические мероприятия.

"К сожалению, у нас в области есть люди, которые уже сейчас умирают от последствий Covid", - сказал он.