Рада звернулась до ООН, ЄС і Ради Європи із закликом створити трибунал для РФ

Верховна рада ухвалила постанову про звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, Євросоюзу, Ради Європи стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Укрінформ з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Відповідне рішення підтримали 283 депутати.

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"Верховна Рада України закликає міжнародну спільноту держав використати всі можливі та наявні інструменти та можливості з метою створення тиску на політичне та військове керівництво РФ, що значно швидше змусить Російську Федерацію відмовитися від продовження збройної агресії проти України, а також використовувати положення щодо універсальної юрисдикції, в межах власного кримінального законодавства, для притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні найтяжчих міжнародних злочинів на території України", – йдеться у зверненні.

Парламент також закликає Організацію Об’єднаних Націй, парламенти та уряди її держав-членів, Європейський Союз, Раду Європи до створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України, який буде:

мати юрисдикцію щодо розслідування та притягнення до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України, ймовірно вчиненого вищим політичним та військовим керівництвом Російської Федерації;

застосовувати визначення злочину агресії, закріплене в звичаєвому міжнародному праві, в статті 8 bis Римського статуту МКС;

мати юрисдикцію щодо фізичних осіб, які здійснюють ефективний контроль над або безпосередньо керують політичними чи військовими діями держави;

мати повноваження видавати міжнародні ордери на арешт і не бути обмеженим абсолютним та/або функціональним імунітетом глав держав і урядів та інших посадових осіб держави;

мати юрисдикцію щодо всіх подій, починаючи з лютого 2014 року, початку збройної агресії РФ проти України.

Крім того, Верховна рада закликає ООН, парламенти та уряди її держав-членів, ЄС, Раду Європи активізувати свої зусилля для надання повної підтримки заснування такого спеціального міжнародного трибуналу шляхом ухвалення відповідних нормативно-правових актів, а також забезпечення участі у його роботі, повної співпраці з майбутнім спеціальним міжнародним трибуналом, виділення максимально можливих людських та фінансових ресурсів для його діяльності.

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