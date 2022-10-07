Рада обратилась к ООН, ЕС и Совету Европы с призывом создать трибунал для РФ

Верховная рада приняла постановление об обращении к ООН, парламентам и правительствам ее государств-членов, Евросоюза, Совета Европы относительно создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Укринформ со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Соответствующее решение поддержали 283 депутата.

"Верховная Рада Украины призывает международное сообщество государств использовать все возможные и имеющиеся инструменты и возможности с целью создания давления на политическое и военное руководство РФ, что значительно быстрее заставит Российскую Федерацию отказаться от продолжения вооруженной агрессии против Украины, а также использовать положения об универсальной юрисдикции, в рамках собственного уголовного законодательства, для привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении тяжких международных преступлений на территории Украины", - говорится в обращении.

Парламент также призывает Организацию Объединенных Наций, парламенты и правительства ее государств-членов, Европейский Союз, Совет Европы к созданию специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины, который будет:

- иметь юрисдикцию по расследованию и привлечению к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины, вероятно совершенного высшим политическим и военным руководством Российской Федерации;

- применять определение преступления агрессии, закрепленное в обычном международном праве, в статье 8 bis Римского статута МУС;

- иметь юрисдикцию в отношении физических лиц, осуществляющих эффективный контроль над или непосредственно руководящих политическими или военными действиями государства;

- иметь полномочия выдавать международные ордера на арест и не быть ограниченным абсолютным и/или функциональным иммунитетом глав государств и правительств и других должностных лиц государства;

- иметь юрисдикцию в отношении всех событий, начиная с февраля 2014 года, начала вооруженной агрессии РФ против Украины.



Кроме того, Верховная рада призывает ООН, парламенты и правительства ее государств-членов, ЕС, Совет Европы активизировать свои усилия для оказания полной поддержки учреждения такого специального международного трибунала путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов, а также обеспечения участия в его работе, полного сотрудничества с будущим специальным международным трибуналом, выделения максимально возможных человеческих и финансовых ресурсов для его деятельности.

Напомним, президент Владимир Зеленский в обращении к саммиту Европейского политического сообщества в Праге призвал реализовать предложенную им "формулу мира" для Украины.