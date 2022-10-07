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Кислиця: Понад 50 держав-членів ООН підтримують резолюцію про засудження "референдумів" в Україні

Ірина БалачукП'ятниця, 7 жовтня 2022, 20:30
Сергій Кислиця. Фото з Facebook

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що 55 держав-членів ООН готові підтримати резолюцію із засудженням "референдумів" в Україні під час голосування в Генеральній Асамблеї ООН.

Джерело: Кислиця у Twitter

Пряма мова Кислиці: "Проєкт резолюції "Територіальна цілісність України: Захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй" подано, і держави-члени ООН приєднуються, щоб відкинути цю кричущу спробу зруйнувати Статут".

Деталі: Кислиця опублікував список з 55 країн (включаючи Україну), які готові підтримати резолюцію.

"Це вже вражаюча цифра, і вона продовжує зростати", – підсумував Кислиця.

Для довідки: У документі засуджується "організація Росією незаконних так званих референдумів у регіонах у межах міжнародно визнаних кордонів України", які "не мають жодної юридичної сили".

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Також у резолюції міститься заклик до Росії "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Передісторія:

  • 30 вересня Росія як постійний член Ради Безпеки ООН наклала вето на резолюцію S/2022/720 із засудженням псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України і вимогою виведення російських військ.
  • Чотири країни – Китай, Індія, Габон і Бразилія – під час голосування утрималися, решта 10 членів Ради Безпеки підтримали резолюцію, підготовлену Сполученими Штатами та Албанією.
  • Для ухвалення резолюції було б достатньо мінімум дев’яти голосів членів Радбезу без вето постійних членів.
  • Постпред США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що резолюція буде винесена на голосування в Генеральній Асамблеї, де відсутнє право вето, щоб засвідчити, що світ "все ще на боці суверенітету й захисту територіальної цілісності".
  • До ООН станом на 2022 рік входить 193 держави.

Теми: ООНУкраїнаРосіяанексія
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