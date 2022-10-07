Кислиця: Понад 50 держав-членів ООН підтримують резолюцію про засудження "референдумів" в Україні
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що 55 держав-членів ООН готові підтримати резолюцію із засудженням "референдумів" в Україні під час голосування в Генеральній Асамблеї ООН.
Джерело: Кислиця у Twitter
Пряма мова Кислиці: "Проєкт резолюції "Територіальна цілісність України: Захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй" подано, і держави-члени ООН приєднуються, щоб відкинути цю кричущу спробу зруйнувати Статут".
Деталі: Кислиця опублікував список з 55 країн (включаючи Україну), які готові підтримати резолюцію.
"Це вже вражаюча цифра, і вона продовжує зростати", – підсумував Кислиця.
Draft resolution Territorial Integrity of Ukraine: Defending the Principles of the Charter of the United Nations is uploaded and the UN Members join the cosponsorship to reject this blatant attempt to destroy the Charter. It’s already an impressive number and counting pic.twitter.com/m1cHnF7sGh— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 7, 2022
Для довідки: У документі засуджується "організація Росією незаконних так званих референдумів у регіонах у межах міжнародно визнаних кордонів України", які "не мають жодної юридичної сили".
Також у резолюції міститься заклик до Росії "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".
Передісторія:
- 30 вересня Росія як постійний член Ради Безпеки ООН наклала вето на резолюцію S/2022/720 із засудженням псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України і вимогою виведення російських військ.
- Чотири країни – Китай, Індія, Габон і Бразилія – під час голосування утрималися, решта 10 членів Ради Безпеки підтримали резолюцію, підготовлену Сполученими Штатами та Албанією.
- Для ухвалення резолюції було б достатньо мінімум дев’яти голосів членів Радбезу без вето постійних членів.
- Постпред США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що резолюція буде винесена на голосування в Генеральній Асамблеї, де відсутнє право вето, щоб засвідчити, що світ "все ще на боці суверенітету й захисту територіальної цілісності".
- До ООН станом на 2022 рік входить 193 держави.