Кислиця: Понад 50 держав-членів ООН підтримують резолюцію про засудження "референдумів" в Україні

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що 55 держав-членів ООН готові підтримати резолюцію із засудженням "референдумів" в Україні під час голосування в Генеральній Асамблеї ООН.

Джерело: Кислиця у Twitter

Пряма мова Кислиці: "Проєкт резолюції "Територіальна цілісність України: Захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй" подано, і держави-члени ООН приєднуються, щоб відкинути цю кричущу спробу зруйнувати Статут".

Деталі: Кислиця опублікував список з 55 країн (включаючи Україну), які готові підтримати резолюцію.

"Це вже вражаюча цифра, і вона продовжує зростати", – підсумував Кислиця.

Draft resolution Territorial Integrity of Ukraine: Defending the Principles of the Charter of the United Nations is uploaded and the UN Members join the cosponsorship to reject this blatant attempt to destroy the Charter. It’s already an impressive number and counting pic.twitter.com/m1cHnF7sGh