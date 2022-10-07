Кислица: Более 50 государств-членов ООН поддерживают резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что 55 государств-членов ООН готовы поддержать резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине во время голосования в Генеральной Ассамблее ООН.
Источник: Кислица в Twitter
Прямая речь Кислицы: "Проект резолюции "Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава Организации Объединенных Наций" подан, и государства-члены ООН присоединяются, чтобы отвергнуть эту вопиющую попытку разрушить Устав".
Детали: Кислица опубликовал список из 55 стран (включая Украину), которые готовы поддержать резолюцию.
"Это уже впечатляющая цифра, и она продолжает расти", – подытожил Кислица.
Draft resolution Territorial Integrity of Ukraine: Defending the Principles of the Charter of the United Nations is uploaded and the UN Members join the cosponsorship to reject this blatant attempt to destroy the Charter. It’s already an impressive number and counting pic.twitter.com/m1cHnF7sGh— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 7, 2022
Для справки: В документе осуждается "организация Россией незаконных так называемых референдумов в регионах в пределах международно признанных границ Украины", которые "не имеют никакой юридической силы".
Также в резолюции содержится призыв к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".
Предыстория:
- 30 сентября Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН наложила вето на резолюцию S/2022/720 с осуждением псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины и требованием вывода российских войск.
- Четыре страны – Китай, Индия, Габон и Бразилия – во время голосования воздержались, остальные 10 членов Совета Безопасности поддержали резолюцию, подготовленную Соединенными Штатами и Албанией.
- Для принятия резолюции было бы достаточно минимум девяти голосов членов Совбеза без вето постоянных членов.
- Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что резолюция будет вынесена на голосование в Генеральной Ассамблее, где отсутствует право вето, чтобы показать, что мир "все еще на стороне суверенитета и защиты территориальной целостности".
- В ООН по состоянию на 2022 год входит 193 государства.