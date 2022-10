Кислица: Более 50 государств-членов ООН поддерживают резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что 55 государств-членов ООН готовы поддержать резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине во время голосования в Генеральной Ассамблее ООН.

Источник: Кислица в Twitter

Прямая речь Кислицы: "Проект резолюции "Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава Организации Объединенных Наций" подан, и государства-члены ООН присоединяются, чтобы отвергнуть эту вопиющую попытку разрушить Устав".

Детали: Кислица опубликовал список из 55 стран (включая Украину), которые готовы поддержать резолюцию.

"Это уже впечатляющая цифра, и она продолжает расти", – подытожил Кислица.

Draft resolution Territorial Integrity of Ukraine: Defending the Principles of the Charter of the United Nations is uploaded and the UN Members join the cosponsorship to reject this blatant attempt to destroy the Charter. It’s already an impressive number and counting pic.twitter.com/m1cHnF7sGh