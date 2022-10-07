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Кислица: Более 50 государств-членов ООН поддерживают резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине

Ирина БалачукПятница, 7 октября 2022, 20:30
Кислица: Более 50 государств-членов ООН поддерживают резолюцию с осуждением референдумов в Украине
Сергей Кислица. Фото из Facebook

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что 55 государств-членов ООН готовы поддержать резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине во время голосования в Генеральной Ассамблее ООН.

Источник: Кислица в Twitter

Прямая речь Кислицы: "Проект резолюции "Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава Организации Объединенных Наций" подан, и государства-члены ООН присоединяются, чтобы отвергнуть эту вопиющую попытку разрушить Устав".

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Детали: Кислица опубликовал список из 55 стран (включая Украину), которые готовы поддержать резолюцию.

"Это уже впечатляющая цифра, и она продолжает расти", – подытожил Кислица.

Для справки: В документе осуждается "организация Россией незаконных так называемых референдумов в регионах в пределах международно признанных границ Украины", которые "не имеют никакой юридической силы".

Также в резолюции содержится призыв к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Предыстория:

  • 30 сентября Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН наложила вето на резолюцию S/2022/720 с осуждением псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины и требованием вывода российских войск.
  • Четыре страны – Китай, Индия, Габон и Бразилия – во время голосования воздержались, остальные 10 членов Совета Безопасности поддержали резолюцию, подготовленную Соединенными Штатами и Албанией.
  • Для принятия резолюции было бы достаточно минимум девяти голосов членов Совбеза без вето постоянных членов.
  • Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что резолюция будет вынесена на голосование в Генеральной Ассамблее, где отсутствует право вето, чтобы показать, что мир "все еще на стороне суверенитета и защиты территориальной целостности".
  • В ООН по состоянию на 2022 год входит 193 государства.

Темы: ООНУкраинаРосcияаннексия
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