На Одещині й Миколаївщині збили три "шахіди"
П'ятниця, 7 жовтня 2022, 23:35
На півдні України у п’ятницю ввечері збили три іранських безпілотники-камікадзе "Shahed-136".
Джерело: Повітряне командування "Південь"
Дослівно: "Ворог продовжує тероризувати південь України безпілотниками іранського виробництва.
Так, 7 жовтня з 20.00 до 21.30 години російські окупаційні війська атакували трьома дронами-камікадзе "Shahed-136" Одещину та Миколаївщину.
Всі три крилаті самогубці було збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь"".
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