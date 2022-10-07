На Одещині й Миколаївщині збили три "шахіди"

На півдні України у п’ятницю ввечері збили три іранських безпілотники-камікадзе "Shahed-136".

Джерело: Повітряне командування "Південь"

Дослівно: "Ворог продовжує тероризувати південь України безпілотниками іранського виробництва.

Так, 7 жовтня з 20.00 до 21.30 години російські окупаційні війська атакували трьома дронами-камікадзе "Shahed-136" Одещину та Миколаївщину.

Всі три крилаті самогубці було збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь"".