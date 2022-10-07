Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Одещині й Миколаївщині збили три "шахіди"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 7 жовтня 2022, 23:35
На Одещині й Миколаївщині збили три шахіди
уламки іранського дрона, ілюстративне фото ОК "Південь"

На півдні України у п’ятницю ввечері збили три іранських безпілотники-камікадзе "Shahed-136".

Джерело: Повітряне командування "Південь"

Дослівно: "Ворог продовжує тероризувати південь України безпілотниками іранського виробництва.

Реклама:

Так, 7 жовтня з 20.00 до 21.30 години російські окупаційні війська атакували трьома дронами-камікадзе "Shahed-136" Одещину та Миколаївщину.

Всі три крилаті самогубці було збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь"".

Теми: Одеська областьМиколаївська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Одеська область
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Заступника одеського військкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Повітряні сили вночі знищили всі чотири ракети, які атакували Одещину
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: