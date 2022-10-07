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В Одесской и Николаевской областях сбили три "шахида"

Катерина ТищенкоПятница, 7 октября 2022, 23:35
В Одесской и Николаевской областях сбили три шахида
обломки иранского дрона, иллюстративное фото ОК "Юг"

На юге Украины в пятницу вечером сбили три иранских беспилотника-камикадзе "Shahed-136".

Источник: Воздушное командование "Юг"

Дословно: "Враг продолжает терроризировать юг Украины беспилотниками иранского производства.

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Так, 7 октября с 20.00 до 21.30 часов российские оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе "Shahed-136" Одесскую и Николаевскую области.

Все три крылатые самоубийцы были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг"".

Темы: Одесская областьНиколаевская областьвойна
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