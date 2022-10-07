В Одесской и Николаевской областях сбили три "шахида"
Пятница, 7 октября 2022, 23:35
На юге Украины в пятницу вечером сбили три иранских беспилотника-камикадзе "Shahed-136".
Источник: Воздушное командование "Юг"
Дословно: "Враг продолжает терроризировать юг Украины беспилотниками иранского производства.
Так, 7 октября с 20.00 до 21.30 часов российские оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе "Shahed-136" Одесскую и Николаевскую области.
Все три крылатые самоубийцы были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг"".
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