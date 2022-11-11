Українцям поки не радять повертатися на деокуповану Херсонщину – ОК "Південь"
Українцям поки що не радять повертатися на деокуповану Херсонщину, тому що росіяни обстрілюють цю територію та енергетичні об'єкти регіону.
Джерело: прессекретар ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Населені пункти у Бериславському районі, які вже були звільнені від присутності ворога, там постійні обстріли і погіршення ситуації. Страждає інфраструктура, комунікації.
Повертатися туди ми не рекомендуємо. Наближається зима і є ймовірність того, що відновити комунікації та обслуговування місцевого населення буде неможливо".
Деталі: За її словами, окупанти від безсилля обстрілюють деокуповану територію.
Також росіяни обстрілюють Нікопольський район, розташований фактично навпроти Запорізької АЕС.
Нагадаємо:
- Із кінця жовтня під натиском ЗСУ окупанти перевозили свою окупаційну адміністрацію з Херсона на лівий берег Дніпра у Херсонській області, а також вдалися до депортації місцевих жителів.
- 9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон, однак українська влада переконана, що в обласному центрі зберігається значне угруповання російських військових і Росія не здасть місто без бою.
- 10 листопада стало відомо, що російські окупаційні війська, відступаючи з Херсона, мінують усе, що можуть, а також підривають критичну інфраструктуру, включно з котельнями, вишками зв’язку й Антонівським мостом.
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