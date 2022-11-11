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Українцям поки не радять повертатися на деокуповану Херсонщину – ОК "Південь"

Альона Мазуренко П'ятниця, 11 листопада 2022, 17:04
НАТАЛЯ ГУМЕНЮК

Українцям поки що не радять повертатися на деокуповану Херсонщину, тому що росіяни обстрілюють цю територію та енергетичні об'єкти регіону.

Джерело: прессекретар ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 

Пряма мова: "Населені пункти у Бериславському районі, які вже були звільнені від присутності ворога, там постійні обстріли і погіршення ситуації. Страждає інфраструктура, комунікації.

Повертатися туди ми не рекомендуємо. Наближається зима і є ймовірність того, що відновити комунікації та обслуговування місцевого населення буде неможливо".

Деталі: За її словами, окупанти від безсилля обстрілюють деокуповану територію.

Також росіяни обстрілюють Нікопольський район, розташований фактично навпроти Запорізької АЕС.

Нагадаємо: 

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Теми: ХерсонХерсонська областьдеокупаціявійна
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