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Украинцам пока не советуют возвращаться на деоккупированную Херсонщину – ОК "Юг"

Алена МазуренкоПятница, 11 ноября 2022, 16:04
Украинцам пока не советуют возвращаться на деоккупированную Херсонщину – ОК Юг
НАТАЛИЯ ГУМЕНЮК

Украинцам пока не советуют возвращаться на деоккупированную Херсонщину, потому что россияне обстреливают эту территорию и энергетические объекты региона.

Источник: пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 

Прямая речь: "Населенные пункты в Бериславском районе, которые уже были освобождены от присутствия врага, там постоянные обстрелы и ухудшение ситуации. Страдает инфраструктура, коммуникации.

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Возвращатся туда мы не рекомендуем. Близится зима и есть вероятность того, что возобновить коммуникации и обслуживание местного населения будет невозможно".

Детали: По ее словам, оккупанты обстреливают деоккупированную территорию.

Также россияне обстреливают Никопольский район, расположенный фактически напротив Запорожской АЭС.

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Напомним: 

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Темы: ХерсонХерсонская областьдеоккупациявойна
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