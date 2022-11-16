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По всій Україні оголошували повітряну тривогу: тривала понад пів години

Ірина БалачукСереда, 16 листопада 2022, 09:25
По всій Україні оголошували повітряну тривогу: тривала понад пів години
Карта тривог станом на 9:50 16 листопада. Скриншот з alerts.in.ua

Вранці 16 листопада влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України, вона тривала понад пів години.

Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн у Telegram

Деталі: Станом на 9:50 тривога сирени звучали по всій материковій частині України.

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Тривога означає загрозу ракетних ударів. В цей час жителям необхідно спуститися в укриття.

Як повідомляє Беларускі Гаюн, о 9:10 Барановичів (Білорусь) вилетіли три винищувачі, а 09:45 з Мачулищів вилетів МіГ-31К з бортовим номером RF-92339.

Оновлено: О 10:18 тривогу у Києві та низці областей почали скасовувати. 

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Теми: Українавійна
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