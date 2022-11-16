По всій Україні оголошували повітряну тривогу: тривала понад пів години
Середа, 16 листопада 2022, 10:25
Вранці 16 листопада влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України, вона тривала понад пів години.
Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн у Telegram
Деталі: Станом на 9:50 тривога сирени звучали по всій материковій частині України.
Тривога означає загрозу ракетних ударів. В цей час жителям необхідно спуститися в укриття.
Як повідомляє Беларускі Гаюн, о 9:10 Барановичів (Білорусь) вилетіли три винищувачі, а 09:45 з Мачулищів вилетів МіГ-31К з бортовим номером RF-92339.
Оновлено: О 10:18 тривогу у Києві та низці областей почали скасовувати.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 15 листопада російські ракети влучили у житлові будинки в центрі Києва, є загиблий. У столиці через ворожі атаки без електроенергії лишилися щонайменше половина абонентів.
- Також Росія завдала ракетних ударів по Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.
- Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що 15 листопада російські загарбники випустили по Україні близько сотні ракет.
- Заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що з 90 російських ракет 70 були збиті, але через влучання понад 7 мільйонів людей зараз без світла.
- За попередніми даними, внаслідок наймасованішого ракетного удару РФ 15 листопада одна людина загинула та шість отримали травми.