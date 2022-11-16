По всей Украине объявляли воздушную тревогу: длилась более получаса
Среда, 16 ноября 2022, 09:25
Утром 16 ноября власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины, она длилась более получаса.
Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram
Детали: По состоянию на 9:50 тревога сирены звучали по всей материковой части Украины.
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Тревога означает угрозу ракетных ударов. В это время жителям необходимо спуститься в укрытие.
Как сообщает Беларускі Гаюн, в 9:10 из Барановичей (Беларусь) вылетели три истребителя, а в 09:45 из Мачулищев вылетел МиГ-31К с бортовым номером RF-92339.
Обновлено: В 10:18 тревогу в Киеве и ряде областей начали отменять.
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Предыстория:
- 15 ноября российские ракеты попали в жилые дома в центре Киева, есть погибший. В столице из-за вражеских атак без электроэнергии остались по меньшей мере половина абонентов.
- Также Россия нанесла ракетные удары по Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что 15 ноября российские захватчики выпустили по Украине около сотни ракет.
- Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что из 90 российских ракет 70 были сбиты, но из-за попадания более 7 миллионов человек сейчас без света.
- По предварительным данным, в результате массированного ракетного удара РФ 15 ноября один человек погиб и шесть получили травмы.