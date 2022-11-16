По всей Украине объявляли воздушную тревогу: длилась более получаса

Карта тревог по состоянию на 9:50 16 ноября. Скриншот с alerts.in.ua

Утром 16 ноября власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины, она длилась более получаса.

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: По состоянию на 9:50 тревога сирены звучали по всей материковой части Украины.

Тревога означает угрозу ракетных ударов. В это время жителям необходимо спуститься в укрытие.

Как сообщает Беларускі Гаюн, в 9:10 из Барановичей (Беларусь) вылетели три истребителя, а в 09:45 из Мачулищев вылетел МиГ-31К с бортовым номером RF-92339.

Обновлено: В 10:18 тревогу в Киеве и ряде областей начали отменять.

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