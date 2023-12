Українські експерти прибули в Польщу для розслідування падіння ракети – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в четвер провів телефонну розмову з польським візаві Збігнєвом Рау, під час якої обговорив розслідування падіння ракети в польському селищі Пшеводув.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Україна та Польща відкрито та конструктивно взаємодіятимуть щодо інциденту, спричиненого ракетним терором РФ проти України. Наші експерти вже в Польщі. Очікуємо на швидкий доступ у взаємодії з польськими правоохоронцями до місця інциденту", – написав Кулеба у Twitter.

Раніше голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох повідомив, що українські фахівці будуть допущені до місця падіння ракети у Пшеводуві. Перед тим розслідування вела спільна польсько-американська група.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну, оскільки ракета, що впала, за словами Дуди, вірогідно, була випущена українськими силами ППО.

