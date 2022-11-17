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Українські експерти прибули в Польщу для розслідування падіння ракети – Кулеба

"Європейська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 20:52

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в четвер провів телефонну розмову з польським візаві Збігнєвом Рау, під час якої обговорив розслідування падіння ракети в польському селищі Пшеводув.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Україна та Польща відкрито та конструктивно взаємодіятимуть щодо інциденту, спричиненого ракетним терором РФ проти України. Наші експерти вже в Польщі. Очікуємо на швидкий доступ у взаємодії з польськими правоохоронцями до місця інциденту", – написав Кулеба у Twitter.

Раніше голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох повідомив, що українські фахівці будуть допущені до місця падіння ракети у Пшеводуві. Перед тим розслідування вела спільна польсько-американська група.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну, оскільки ракета, що впала, за словами Дуди, вірогідно, була випущена українськими силами ППО.

Також він заявив, що розуміє твердження українського візаві Володимира Зеленського, який говорив про непричетність України до падіння ракети в селищі Пшеводув у вівторок, унаслідок чого загинули дві людини.

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Теми: ПольщаКулеба ДмитроРосія
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