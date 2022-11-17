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Украинские эксперты прибыли в Польшу для расследования падения ракеты - Кулеба

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 20:52

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг провел телефонный разговор с польским визави Збигневом Рау, во время которого обсудил расследование падения ракеты в польском поселке Пшеводув.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Украина и Польша открыто и конструктивно будут взаимодействовать по инциденту, вызванного ракетным террором РФ против Украины. Наши эксперты уже в Польше. Ожидаем быстрый доступ во взаимодействии с польскими правоохранителями к месту инцидента", - написал Кулеба в Twitter.

Ранее глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох сообщил, что украинские специалисты будут допущены к месту падения ракеты в Пшеводуве. Перед тем расследование вела совместная польско-американская группа.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, поскольку упавшая ракета, по словам Дуды, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО.

Также он заявил, что понимает утверждение украинского визави Владимира Зеленского, который говорил о непричастности Украины к падению ракеты в поселке Пшеводув во вторник, в результате чего погибли два человека.

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Темы: ПольшаКулеба ДмитрийРосcия
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