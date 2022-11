Украинские эксперты прибыли в Польшу для расследования падения ракеты - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг провел телефонный разговор с польским визави Збигневом Рау, во время которого обсудил расследование падения ракеты в польском поселке Пшеводув.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Украина и Польша открыто и конструктивно будут взаимодействовать по инциденту, вызванного ракетным террором РФ против Украины. Наши эксперты уже в Польше. Ожидаем быстрый доступ во взаимодействии с польскими правоохранителями к месту инцидента", - написал Кулеба в Twitter.

Ранее глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох сообщил, что украинские специалисты будут допущены к месту падения ракеты в Пшеводуве. Перед тем расследование вела совместная польско-американская группа.

I spoke to @RauZbigniew. Ukraine and Poland will cooperate constructively and openly on the incident caused by Russian missile terror against Ukraine. Our experts are already in Poland. We expect them to swiftly get access to the site in cooperation with Polish law enforcement.