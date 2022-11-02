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ЗСУ за добу знищили 800 окупантів, літак і гелікоптер

Ірина БалачукСереда, 2 листопада 2022, 09:50
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України знищили близько 800 окупантів, 16 ворожих танків, 3 артилерійські системи, 23 безпілотники, літак і гелікоптер.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 73 270 (+800) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 714 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 525 (+24) од,
  • артилерійських систем  – 1 733 (+3) од,
  • РСЗВ – 387 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 198 (+1) од,
  • літаків – 277 (+1) од,
  • гелікоптерів – 258 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 438 (+23) од,
  • крилатих ракет ‒ 397 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 153 (+10) од,
  • спеціальної техніки ‒ 154 (+0) од.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

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Теми: Росіявійна
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